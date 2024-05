A fehérvári együttes azonos pontszámmal - jobb gólkülönbségével - a második helyen áll az egy meccsel kevesebbet játszó Paks előtt, míg a Puskás Akadémiát hét, a Debrecent nyolc ponttal előzi meg, de utóbbi két csapat egymással is mérkőzik, így a Fehérvár negyedik helyezettnél rosszabb nem lehet a bajnokság végén.

Akárcsak a legutóbbi székesfehérvári fellépésén, az MTK ezúttal is nagyon gyorsan emberhátrányba került: a gólhelyzetben kapura törő Mamadou Karamokót Kádár Tamás rúgta fel, ezért piros lapot kapott. Az emberelőnyben futballozó Fehérvárnak alig negyedórára volt szüksége ahhoz, hogy megszerezze a vezetést. Nem sokkal később újabb hazai találatoknak örülhetett a héten vállsérülést szenvedő válogatott hátvédet, Fiola Attilát is éltető hazai publikum, ezekkel pedig gyakorlatilag el is döntötte a meccset a Fehérvár. Szünetig a vendégeknek mindössze egyetlen veszélyes lövésük volt.

Fordulást követően alábbhagyott az addig sem túl magas iram. Az MTK szórványos támadásokkal próbálkozott, a Fehérvár kényelmesen adogatva kereste a jobbnál jobb helyzeteket, de egyik alakulat sem járt sikerrel. Aztán a hajrához közeledve Pető Milán megszerezte élete első NB I-es gólját, majd Karamoko hagyott ki egy kezezésért megítélt büntetőt.

OTP Bank Liga, 31. forduló: Fehérvár FC - MTK Budapest FC 4-0 (3-0)

Sóstói Stadion, 3104 néző, v.: Erdős

gólszerzők: Katona M. (23.), Christensen (32.), Csongvai (40.), Pető (78.)

kiállítva: Kádár (10.)



Fehérvár: Tóth B. - Bese, Spandler, Serafimov (Simut, 59.), Gergényi, Schön - Csongvai (Berki, 73.), Sigér - Christensen (Stefanelli, 73.), Karamoko (Gradisar, 85.), Katona M. (Pető, 73.)

MTK: Rácz G. - Hej (Kovács M., a szünetben), Varju, Kádár, Nagy Zs., Antonov (Kovács P., 74.) - Kocsis G., Horváth A. (Végh B., 88.), Kata, Bognár I. (Stieber, 65.) - Németh K. (Jurina, 65.)