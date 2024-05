Kubatov Gábor, az FTC elnöke két héttel ezelőtt lényegében előrevetítette Dejan Sztankovics távozását, s a Fradi első embere akkor arra is utalt, ki lehet a Ferencváros új vezetőedzője.

A Fekete Madonna városából érkezik?

Kubatov Gábor az M4 Sportnak május 3-án adott interjúban arról beszélt, hogy Dejan Sztankovicsot figyelik Olaszországból, s elképzelhető, hogy a szerb tréner visszautasíthatatlan ajánlatot kap.

– Folyamatosan nézem az edzői piacot, most is van képben lengyel szakember, aki tornatanárból lett fantasztikus edző, és nagyon jó szisztémát rakott össze, de Oroszországban is van egy-két edző, akire ránéz az ember, és látja, hogy szervezett futballt játszik – fogalmazott pár hete Kubatov Gábor az új edzőről.Az általános leírás alapján könnyen beazonosítható a jelölt: Marek Papszun, aki testnevelés és történelem szakos tanárból lett futballedző. Papszun a Fekete Madonna városának, a Czestochowának a csapatával csodát tett – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Papszunt nem akármilyen fából faragták. Hét év alatt a harmadosztályból indulva vezette a Raków Czestochowát a csúcsra, s miután tavaly megnyerte a lengyel bajnokságot, nem hosszabbította meg a szerződését, és hét év után távozott. Czestochowa Magyarországon is jól ismert, csak éppen nem a labdarúgásról, hanem a Fekete Madonnáról, amely a lengyel katolicizmus legismertebb szimbóluma. Az ikon jelképezi a lengyelek Szűz Máriába vetett hitét, de a szolidaritás idején is a Fekete Madonna vezérelte a lengyeleket. Papszunt a télen összeboronálták a Sunderlanddel, de azóta sincs állása, így akár a következő szezontól ő lehet a Fradi csodatevője.