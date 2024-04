Hasonló a képlet, mint márciusban a férfiak tornája előtt, akik sorrendben előbb simán verték Tunéziát, majd szoros meccsen alulmaradtak Norvégiával szemben, végül az utolsó tíz percben vesztes állásból megfordították a Portugália elleni mérkőzést. A hölgyeknek a mai első meccs végképp nem jelenthet gondot, pláne úgy, hogy Kamerun helyett a gyengécske Nagy-Britannia ugrott be, pénteken a magasabban jegyzett svédek következnek, vasárnap pedig Japán ellen zárja a tornát Golovin Vlagyimir együttese – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

A londoni angyaloknak sem sikerült

A csütörtöktől vasárnapig tartó debreceni olimpiai selejtezőtől utazási nehézségek miatt visszalépett Kamerun női kézilabda-válogatottja, amely helyét Nagy-Britannia veszi át – írta meg az Origó. A 2012-es londoni olimpián a rendező britek a pofozógép szerepét játszották, mind az öt meccsüket elveszítették, közülük négyet tíz gólnál nagyobb különbséggel.

A svédekkel többször is találkozott a magyar válogatott a közelmúltban. A nemzeti csapat a tokiói olimpián a már biztosan csoportelső Svédország ellen játszotta az utolsó csoportmérkőzését, s a 26-23-as győzelem a mieinknek továbbjutást, negyeddöntős szereplést ért. Bár a tavalyi vb-középdöntőjében kikaptunk tőlük, és most is ők az esélyesebbek, a hazai pálya talán felboríthatja az erőviszonyokat. Sokan viszont úgy vélik, hogy a Japán elleni utolsó találkozón fog eldőlni az ötkarikás indulás joga a magyar csapat számára.

Veszélyes ázsiaiak

Japán tavaly egyenesen sokkolta a világot, amikor a vb-n a csoportkörben 27-26-ra legyőzte az egyik sportági nagyhatalmat, Dániát, s az eredmény örökre beégett a kézilabdás tudatba. A magyar játékosok sem tagadják, elsősorban a Japán elleni mérkőzésre összpontosítanak.

A korábbi olimpiai ezüstérmes Kökény Beatrix óvatosan úgy fogalmazott, hatvan–negyven százalékban osztaná meg az esélyeket az ázsiaiak ellen a javunkra.

„Az ázsiai kézilabda nagyon más, mint az európai, ritkán szoktunk ázsiai csapatok ellen kézilabdázni. Kicsik, fürgék, másképpen csinálják az indulócseleket, más ütemben lőnek, nagyon gyorsak. Fizikálisan nem annyira erősek, de ezt a gyorsasággal kompenzálják. Szerintem így is mi vagyunk a meccs esélyesei, de persze én is úgy gondolom, hogy az a meccs döntheti el az olimpiai kijutás kérdését” – nyilatkozta a korábbi magyar válogatott irányító.

A magyar női kézilabda-válogatott edzése a debreceni Főnix Arénában

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

„Előzetesen azt mondom, erősebbek vagyunk, bízom benne, hogy a sérültjeink felépülnek és mindenki végig tudja játszani a tornát” – fejtette ki a véleményé Kökény Bea hozzátéve, a magyar válogatottból elsősorban Simon Petrától remél váratlan húzást. Debrecenben is több helyi válogatott játékos akad. Vámos Petra, Kácsor Gréta és Füzi-Tóvizi Petra egyaránt extra motivációval készül a tornára.

„Pluszlöket és motiváció, hogy a nézők támogatásával itthon harcolhatjuk ki a részvételt. Itt vagyunk az olimpia kapujában, amely mindannyiunk legnagyobb álma. Itt minden adott, rajtunk fog múlni, hogy sikerül-e. Mi foggal-körömmel fogunk harcolni azért, hogy ott lehessünk” – bizakodik Füzi-Tóvizi.