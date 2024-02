A franciák elleni negyeddöntőben 8-4-ig minden simán ment. Utána azonban kihasználva a több mint tízperces magyar gólcsendet, a franciák felzárkóztak, egyenlítettek, sőt fordítottak, és a meccset is megnyerték 11-10-re – derül ki a Magyar Nemzet oldaláról. A férfiak szövetségi kapitánya szerint ez a kudarc is benne volt a pakliban, a játékosok szerint jobb, hogy most jött a pofon, mintha a nyári olimpián történt volna meg mindez.

Jansik Szilárd (j) és a francia Thomas Vernoux a férfi vízilabdatorna negyeddöntőjében játszott Magyarország-Franciaország mérkőzésen a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 13-án

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

Senkit nem szabad félvállról venni

Varga Zsolt szakmai okokkal és a felkészülés nehézségeivel magyarázza a Franciaország elleni kudarcot.

Két ellentétes félidőt láttunk. 8-6-nál azt éreztem, meg kell őket törni, mert jönnek föl, ezért kértem időt. Ha ott tudunk egy gólt lőni, akkor mindenki megnyugszik. Nem sikerült, s végén, amikor már nagyon gólt kell szerezni, nagyon nehézzé válik a labda

– értékelt a magyar szakvezető, aki szerint mindkét világversenyre kidolgozott egy stratégiát, de ez most nem vált be.

Bíztam benne, hogy a csoportkör végére megleljük a formánkat, de benne volt a pakliban, hogy két hét felkészülés után nem leszünk még megfelelő formában. Úgy gondolom, kellenek ezek a pofonok, csak nem egy világversenyen. Várjuk meg a végét, nézzük meg ténylegesen, hogy a kidolgozott stratégia hoz-e nekünk a konyhára, vagy sem

– mondta el Varga Zsolt, s hozzátette:

A magyar válogatottal még nem éltem meg ilyet, klubedzőként már biztosan. Sokféleképpen volt már vereség az életemben, ez egy a sok közül

– nyilatkozta a magyar pólóválogatott szövetségi kapitánya.

Varga Zsolt szövetségi kapitány (j) magyaráz, balról Német Toni a férfi vízilabdatorna negyeddöntőjében játszott Magyarország-Franciaország mérkőzésen a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 13-án

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

Bár az eredmény alakulása alapján egyértelműen 8-4-nél következett be a fordulat, Vogel Soma szerint már korábban is voltak gondok a csapatjátékkal – írta meg a Magyar Nemzet.

Addig sem volt sima. Óriási melót kellett beletenni, hogy az eredmény úgy álljon, aztán viszont a franciák tettek bele óriási melót, hogy megfordítsák a meccset. Hirtelen nehéz felidézni, vissza kell nézni, hogy mik voltak pontosan a hibák. Könnyű gólokat engedtünk nekik

– árulta el a magyar vízilabdázó.

Zalánki Gergő a rá jellemző nyíltsággal és tömörséggel értékelt – olvasható az Origón.

Ők szerencsés gólokat lőttek, mi ötméterest, ziccert hibáztunk. Nyáron nekünk volt szerencsénk, most elbénáztuk, ilyen a sport. Tanulni kell belőle, hogy senkit sem szabad félvállról venni

– mondta el a magyar csapat játékosa.

A pólósok becsületét Dohában a lányok még menthetik. Már megvan a kvóta, szerdán a Görögország elleni elődöntőben pedig az éremszerzés a tét.