A szombati találkozón a hollandok komoly bírói támogatással gyorsan 5–1-es előnybe kerültek, és bár a magyarok többször is egy gólra felzárkóztak, egyenlíteni nem tudtak.

Ez azt jelenti, hogy a pénteken a görögökkel szemben is alulmaradó magyar csapatnak, amely a papírforma alapján a vasárnapi zárókörben várhatóan simán legyőzi a horvátokat és csoportja harmadik helyén végez, hétfőn a negyeddöntőbe jutásért is medencébe kell ugrania.

Keszthelyi-Nagy Rita (b) és a holland Nina Ten Broek a női vízilabda Európa-bajnokság A csoportjának második fordulójában játszott Hollandia - Magyarország mérkőzésen az eindhoveni Pieter van den Hoogenband uszodában 2024. január 6-án

Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI

A holland szurkolók ezúttal már közel két órával a mérkőzés előtt megérkeztek a háromszoros olimpiai bajnok úszóról, Pieter van de Hoogenbandról elnevezett komplexumba, és már az olasz-francia összecsapást is szépszámú nézősereg figyelte.

Mihók Attila és Cseh Sándor szövetségi kapitányok a görögöktől elszenvedett vereség során „kihagyott” Faragó Kamillát és Szabó Nikolettet is bevetették, ezúttal Tiba Panna és Kuna Szonja ült a lelátóra.

A magyarok az első két támadásuk során fórba kerültek, de nem éltek a lehetőséggel, a hollandok pedig egy lefordulás után megszerezték a vezetést. Mindkét oldalon sok volt a hiba az összjátékban, de jött Keszthelyi, aki inkább senkit sem vont be és egyedül fejezte be az akciót. A házigazdák egy, a támadóidő lejártakor „muszájból” eleresztett távoli lövéssel kerültek újra előnybe, majd létszámfölényben növelték azt, kilenc másodperccel a dudaszó előtt pedig hárommal elléptek. Az összképhez tartozik, hogy az első negyedben elképesztően egyoldalú volt a bíráskodás, az öt kiállítás mellett négy kontrát is ítéltek a magyarok ellen.

Keszthelyi-Nagy Rita (b) és a holland Lola Moolhuijzen (k) és Marit van der Weijden (j) a női vízilabda Európa-bajnokság A csoportjának második fordulójában játszott Hollandia - Magyarország mérkőzésen az eindhoveni Pieter van den Hoogenband uszodában 2024. január 6-án

Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI

A második felvonás is kihagyott magyar fórral indult, a túloldalon viszont Wolves három magyar között fordult rá centerből és lőtt gólt. A negyednek ezúttal több mint a fele pörgött le magyar találat nélkül, amikor Parkes centerből rázta le emberét és húzta a labdát a kapuba. A magyarok védekezésben jól teljesítettek - sorra maradtak ki a holland emberelőnyös helyzetek -, elöl pedig Gurisatti használta ki gyorsan a kettős előnyt. Garda kevesebb mint fél perccel a félidő előtt egy távoli góllal faragta minimálisra a különbséget (5–4).

A hollandoknak majd egynegyednyi gólcsendet sikerült megtörniük van der Sloot átlövésével. Mihók Attila a következő fór megjátszása előtt időt kért, de Keszthelyi lövése elakadt a hazai kezekben. Leimeter szintén e4mberelőnyben gyönyörűen pattintott az elsüllyedő kapus fölött a hálóba, hátul pedig újra Magyari avatkozott közbe remekül hátrányban, de van de Kraats ötméteresével szemben már tehetetlen volt.