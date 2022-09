Nem is baj, hogy nehezek lesznek a körülmények, hiszen mindenképp egy ütős versenyen akartuk kipróbálni az új autót, amely egy kicsit rövidült, teljesen új vázat és karosszéria-elemeket kapott, javítottuk a kilátást, és átalakítottuk a futóművet. A verseny előtt két hosszabb tesztünk is volt, az elsőt egy féltengely-töréssel hoztuk le, a másodikat viszont már százszázalékos igénybevétel mellett is tökéletesen bírta a technika