A magyar női válogatott szerdán a várakozásoknak megfelelően nagy fölénnyel, 19-9-re múlta felül a francia csapatot a Splitben zajló vízilabda Európa-bajnokságon, így pénteken az ötödik helyért szállhat harcba.

Bíró Attila szövetségi kapitány a helyosztó találkozóra két fiatal játékosát, Faragó Kamillát és Peresztegi-Nagy Kingát hagyta ki a 13 fős meccskeretből.

Az első két-két támadásból még nem esett gól, aztán a center Parkes bevette a francia kaput, innentől viszont nem volt megállás, a következő három magyar akció is eredményesen zárult. A rivális 4-0-nál szépített büntetőből, amire a magyarok az első emberelőnyük kihasználásával válaszoltak egy szépen végigjátszott figura végén. Bár a negyed hajrájában a franciák is betaláltak akcióból, de Garda értékesített büntetőjével már nyolc perc után néggyel vezetett a magyar csapat.

A második felvonásban ugyanúgy Parkes nyitotta a magyar gólok sorát, mint az elsőben, de erre nem kellett két percet várni, mert rögtön betalált egy jó bejátszást követően. A magyarok a második fórjukat is gólra váltották, a harmadikat - bár azt is ziccerig játszották - viszont már nem, mert Szilágyi a kapufát találta el. Igaz, rögtön utána a következő létszámfölényes szituációban javított. Az előny az újabb találatok ellenére nem hízott tovább, mert a védekezésre nem figyelt eléggé a magyar csapat, így a franciák is sorra lőtték a gólokat, sőt, Magyari két védése is kellett ahhoz, hogy ne zárkózzanak fel 9-7-re. A negyedet az immár triplázó csapatkapitány, Garda gólja zárta, amivel visszaállt a négygólos különbség.

A fordulást követően a rossz védekezés egyre inkább a támadásokra is rányomta a bélyegét, sorra maradtak ki az emberelőnyök is, így eleinte továbbra sem sikerült négy gólnál jobban elhúzni. A meccs legszebb találatát viszont ekkor szerezte centerpozícióból Farkas, aki háttal a kapunak húzta a francia kapuba a labdát. Ekkor már érezhető volt, hogy az ellenfél kezd fáradni, ezt kihasználva pedig ismét hatékonnyá váltak a magyar támadások, így sorozatban négy gólt dobva végérvényesen eldöntötték a találkozót Bíró Attila tanítványai, különösen Garda volt elemében.

Az utolsó nyolc percben csak az volt a kérdés, hogy a magyarok elérik-e a húsz szerzett gólt és a tíztalálatnyi különbséget. Utóbbit Garda hatodik találatával sikerült, előbbit viszont nem.

"A franciák sokkal keményebb ellenállást fejtettek ki, mint eddig bármikor, mi pedig csalódottan játszottunk. Bár a kilenc kapott gól sok, de nem lehetek elégedetlen, mert a fiataljaink jól játszottak és a tapasztaltabbak is hozzátették a magukét" - értékelt Bíró Attila.

A mezőny legeredményesebb játékosa, a hatgólos Garda Krisztina arról beszélt, a csalódottság ellenére úgy kellett lehozni ezt a meccset, hogy kőkeményen odaállnak, amit szerinte meg is tettek. Hozzátette, a védekezés nem volt elég jó, a harmadik negyedben pedig fórokat is elkapkodtak, de összességében nem volt rossz a csapat teljesítménye.

Izrael válogatottjával találkozik a magyar csapat az ötödik helyért a Splitben zajló vízilabda Európa-bajnokság női tornáján.

Az izraeliek viszonylag könnyedén, 15-8-ra múlták felül a hazai horvát csapatot a szerdai helyosztón, így pénteken az olimpiai bronz- és világbajnoki ezüstérmes magyarokkal küzdhetnek meg.