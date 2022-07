Csaknem 350 millió forint nyereményt hozott a sportfogadóknak a Ferencváros szerda esti továbbjutása a Slovan Bratislava ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójából.

A Szerencsejáték Zrt. csütörtöki sajtóközleménye felidézi, hogy a párharc első mérkőzését múlt szerdán a szlovákok nyerték 2-1-re a magyar fővárosban, de a pozsonyi visszavágón az FTC 4-1-re győzött, így továbbjutott. A második mérkőzéshez kapcsolódóan több mint 823 ezer egységnyi fogadás érkezett a Tippmixen és a Tippmixprón, illetve 347 millió forintot is meghaladó nyeremény került a játékosokhoz.

A Ferencváros kétgólos előnnyel vonult a szünetre, ami az "1. félidő - 1X2" fogadási soron 2,73-as szorzót jelentett. Az "1X2" fogadási piacra beérkezett tippek 45 százaléka várta a vendég zöld-fehérek sikerét (majdnem 130 ezer helyes tipp), 2,30-as szorzóért.

A találkozó kapcsán az FTC gólszerzőire is megérte tippelni a közlemény szerint: a vezetést megszerző Franck Boli találata 3,00-s, az első meccsen és a visszavágón is gólt szerzett Kristoffer Zachariassen találata 4,00-s oddsot ért, míg Adama Traoré gólja szintén 3,00-s szorzót érhetett.

Az első meccs eredménye nem szegte a sportfogadók kedvét, továbbra is bíztak a magyar bajnokban, amit jól mutat, hogy a "Ki jut tovább?" fogadási sorra érkezett tippek 72 százaléka - közel 40 ezer helyes tipp - lett kiváló, ami 2,89-es nyereményszorzót ért.

A hetvenedik percben született Slovan-gólt majdnem 50 ezer tippelő találta el, a "Mindkét csapat szerez gólt" soron 1,70-es oddsért, míg a "Mindkét csapat szerez gólt + Gólszám 2,5" opciónál a beérkezett fogadások 97 százaléka bízott abban, hogy gólváltás mellett legalább három találat lesz a mérkőzésen, 2,18-as szorzóért. A "Gólszám" fogadási lehetőségnél sokan reménykedtek abban, hogy 4-5 találat lesz a pozsonyi visszavágón, jutalmuk 5,00-s nyereményszorzó lett.

Érdekesség, hogy ismét érkeztek helyes tippek a pontos végeredményre is: az FTC 4-1-es sikeréhez 45,00-s szorzó társult, míg a magyar csapat legalább kétgólos győzelmére is több mint 10 ezer jó tipp futott be a "Hendikep 1:0" fogadási soron, 4,05-ös oddsért. A legalább háromgólos Fradi-sikerben bízók 8,75-ös oddsnak örülhettek a "Hendikep 2:0"-s lehetőségnél a vendég kimenetelt választva.

A Ferencváros következő ellenfele az FC Zürich együttesét hosszabbítás után búcsúztató azeri Qarabag lesz. A jövő heti találkozóra a Tippmixen és a Tippmixprón is lehet már tippelni.