Eredmény:

Női vízilabdatorna, A csoport, 2. forduló:

Olaszország-Magyarország 10-9 (3-4, 2-2, 3-1, 2-2)

gólszerzők: Avegno, Marletta 2-2, Picozzi, Viacava, Queirolo, Galardi, Giustini, Tabani 1-1, illetve Parkes 3, Szilágyi 2, Vályi, Garda, Gurisatti, Keszthelyi 1-1

Magyarország:

Magyari Alda - Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda, Keszthelyi Rita, Máté Zsuzsanna, Parkes Rebecca, Garda Krisztina, cserék: Gangl Edina (kapus), Gurisatti Gréta, Mahieu Geraldine, Leimeter Dóra, Rybanska Natasa, Faragó Kamilla

Bíró Attila alakulata a kolumbiaiak felett aratott 31 gólos sikerrel, Olaszország csapata pedig a kanadai gárdával játszott 7-7-es döntetlennel a háta mögött szállt vízbe a Hajós uszoda ötvenes nagymedencéjében az A csoport szerdai rangadóján. A tavaly nyári, tokiói olimpián bronzérmes magyar együttes a legutóbbi két világversenyes tétmeccset tekintve a Világliga bronzmérkőzésén egyetlen találattal kikapott az itáliaiaktól, az ötkarikás kvalifikációs tornán viszont háromgólos magyar siker született.

A margitszigeti összecsapáson öt és félezer szurkoló előtt már az első két hazai támadás gólt hozott: egyformán emberelőnyből Parkes Rebecca, majd Vályi Vanda vette be az olasz kaput. Ugyancsak fórból jött a szépítés, de Parkes roppant szemfüles góllal 3-1-re módosította az állást. Emberelőnyből zárkóztak az olaszok, majd Garda Krisztina bombájára érkezett hasonlóan szép válasz (4-3).

A második negyedben több elpackázott lehetőség után a rivális talált be először, a már harmadszor eredményes Parkes centergóljával azonban hamar visszavette a vezetést a Bíró-csapat, majd Gurisatti Gréta alakítása nyomán lett 6-5 "ide".

A harmadik játékrész nyitányaképpen 6-6-ra alakult az állás, majd a meccsen először vezetett az olasz csapat. Szilágyi Dorottyára maradt az egyenlítés feladata, amit ő teljesített is, csakhogy a nyolcadik találat megszerzésével az olaszok várhatták előnyben a befejező nyolc percet.

Amelyben sokáig nem változott az eredmény, de a negyed felénél megszületett az egyenlítés a távolról eredményes Szilágyi révén, csakhogy megint villámgyorsan jött az olasz válasz, ráadásul kétszer is.

Míg az itáliaiak pontosan és szervezetten játszottak, a magyaroknál sok volt a hiba, a végén még a kapus Magyari is előrement, de segíteni ő sem tudott, s bár a lefújás előtt Keszthelyi Rita betalált, a vége egygólos vereség lett.

A magyar válogatott pénteken játszik a kanadaiakkal 21 órától a Margitszigeten.

korábban:

Kanada-Kolumbia 22-2 (3-1, 5-1, 7-0, 7-0)

Az állás: 1. Kanada 3 pont (29-9), 2. Olaszország 3 (17-16), 3. Magyarország 2, 4. Kolumbia 0

Borítókép: Gurissati Gréta (b) és az olasz Elisa Queirolo a vizes világbajnokság női vízilabda tornáján, az A csoportban játszott Magyarország-Olaszország mérkőzésen a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2022. június 22-én (MTI/Koszticsák Szilárd)