Azt mondani sem kell, hogy a szakaszokon a rajt és a cél helyszínén mindenhol hatalmas tömeg volt, és a rendezők megadták a módját az eseménynek. De amerre elhaladt a kerékpárosok karavánja, a települések ott is díszbe vágták magukat. Nem egy helyen kivonult a tűzoltóság, hogy szirénázva köszöntse a versenyzőket, az út mentén felsorakoztak a kisiskolások, s amikor kellett, az osztályfőnök jelzett, és a kis zászlóikat lengetve lelkesen biztatták a pedált taposókat.

És most nem a Giro d’Italiáról beszélünk, a háromhetes olasz körversenyről, a világ egyik legnagyobb sporteseményéről, amely az első három magyarországi szakaszával május 6–8. között őrületet okozott nálunk. Mert ez a fieszta átragadt a múlt heti Tour de Hongrie-ra is. Vasárnap a Kékesen a hangulat a legnagyobb körversenyeket idézte, mintha a Girón vagy a Tour de France-on az Alpokban lettünk volna valamelyik legendás hegyi befutónál 2000 méter fölött – csak éppen most kevéssel 1000 alatt voltunk; a célvonalat 984 méteren húzták meg, harminccal a csúcs alatt.

Nagyon nagy húzás volt az ötnapos magyar körversenyt rászervezni a Giróra, mert így sikerült elérnünk, hogy a huszonkét csapatából tizennégy itt maradt nálunk. Mindenki jól járt, mert ezek a csapatok egyszerre akár három viadalon is el tudnak indulni, jellemzően 25-30 kiváló versenyzőjük van, csapatbusszal és kísérőautókkal is bőven el vannak látva, így a Giro rajtjára idehozott háttérszemélyzetük adott volt a Tour de Hongrie-ra. (Az olasz körverseny folytatására másik brigád állt készen, már eleve Szicíliába települve.)

Ám igazából mi jártunk jól, mert így idén minden idők legerősebb mezőnyű magyar körversenye jött össze. Aki esténként az Eurosportra kapcsolt, hirtelen nem is tudhatta, hogy a Giro d’Italia vagy a Tour de Hongrie összefoglalóját látja; hiszen itt is, ott is feltűnt többek között az INEOS, a Quick-Step, a Jumbo, a Movistar vagy éppen a BikeExchange meze. S ezeket a Tour de Hongrie-n nem akárkik viselték, hanem olyan klasszisok, mint Elia Viviani, Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen. Ők hárman a Grand Tour-versenyeken (Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta) együttesen tizennyolc szakaszt nyertek.

A magyar Tour mezőnye öt nap alatt hét megyét – Fejér, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg –, összesen pedig több mint száz települést érintett. Most ők nyertek igazán.