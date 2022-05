Gyulay Zsolt elnök vezetésével a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) háromfős küldöttsége vett részt a párizsi Accor Arénában megtartott Global Sports Week rendezvényen, amelynek résztvevői eszmecserét folytathattak a soron következő nyári ötkarikás játékok szervezőivel.

A MOB a honlapján kiemelte: az idén harmadszor megtartott eseményen a sport szakmai és gazdasági szereplői vettek részt, így a nemzeti olimpiai bizottságok mellett például nemzetközi sportszövetségek, az UNESCO, az Európai Parlament, vagy éppen az Európai Bizottság is képviseltette magát.

A Francia Olimpiai Bizottság (CNOSF) meghívására magyar oldalról részt vett még a kétnapos rendezvényen Fábián László és Dósa Viktória is, a MOB főtitkára, valamint az olimpiai részvételek szervezéséért felelős munkatársa. Az eseményen előadást tartott többek között Brigitte Henriques, a CNOSF elnöke, valamint Tony Estanguet, a párizsi szervezőbizottság vezetője is.

Gyulay Zsolt elmondta: Estanguet betekintést engedett az innovatív ünnepélyes megnyitó részleteibe, amelyről annyit árult el, hogy nagyon látványosnak ígérkezik és a Szajnán zajlik majd.

"A franciák céljával pedig, amely szerint az olimpiai rendezéssel közelebb hozzák az élsportot az átlagemberekhez, őket is sportolásra buzdítva, mi is tökéletesen tudtunk azonosulni" - nyilatkozta. Hozzátette: az eseményen bemutatkoztak Franciaország régiói, és persze az edzőtáborok is, amelyek az olimpiai felkészülést szolgálják majd.

"A MOB elnökeként a párizsi lesz az első nyári olimpiám, ami bár távolinak tűnik, valójában már most is sok a teendő vele. Például, ha akarunk magyar házat, akkor azzal kapcsolatban már most el kell kezdeni a tárgyalásokat, hogy az időbe is beleférjünk, és túlságosan drága se legyen. Többek között ennek kapcsán találkoztunk Habsburg György párizsi nagykövet úrral, akivel arról is beszéltünk, hogy a várhatóan népes magyar szurkolósereget hogyan tudják, tudjuk majd segíteni" - közölte.

A 2024-es párizsi olimpia pontos helyszíneit csak szeptember végén mutatják be, ám előzetes információk már vannak, így elkezdődhetett a közös munka a párizsi magyar nagykövetséggel. Habsburg György hangsúlyozta: hosszú út vár még a szervezőkre az olimpiáig, de a tervek gyönyörűek és szépen haladnak az előkészületek. Hozzátette: "elkezdődött a mozgolódás" a külföldiek részéről is, és egymás után érkeznek a delegációk, amelyeknek az is céljai között szerepel, hogy helyet találjanak a nemzeti házaknak.

"Számunkra különösen fontos lesz az olimpia, hiszen éppen abban az időpontban rendezik a játékokat, amikor az EU Tanácsa soros elnökségét Magyarország látja el, ez plusz lehetőség számunkra. Jelenleg előzetes egyeztetések zajlanak Gyulay Zsolttal, akivel nagyon jó a kapcsolatom, az év második felében és a jövő évtől kezdve pedig minden bizonnyal felgyorsulnak majd az események" - mondta.