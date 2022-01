A Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) szavazásán is az előkelő hetedik helyen végzett, ezúttal a hazai voksoláson tarolt Szilágyi Áron. A háromszoros olimpiai bajnok vívó lett a magyar sportújságírók szavazatai alapján a 2021-es Év férfi sportolója, míg a nők mezőnyében a kajakos Csipes Tamarát ismerték el a csütörtöki 64. M4 Sport – Az Év sportolója gálán. A tokiói olimpián bronzérmet szerzett női vízilabda-válogatott az Év csapata címet nyerte el - írja a Magyar Nemzet.

Egy éve még rendhagyó módon, virtuális formában ismerték el az előző esztendő legjobb magyar sportolóit, idén azonban már minden visszatért a rendes kerékvágásba, és csütörtökön a vörös szőnyeg sem maradt el, illetve a nézők előtt, a díjazottak részvétele mellett tartották meg a Nemzeti Színházban a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) 64. M4 Sport – Az Év sportolója gáláját.

Tizenkét kategóriában hirdettek győztest csütörtökön, a sportújságírók szavazatai alapján a dobogós helyen végzett sportolók, csapatok nevét már decemberben ismertették. A hölgyek mezőnyének jelöltjei közül mindkét kajakos, Csipes Tamara és Kozák Danuta is elnyerte már az Év női sportolója címet, a 20 éves Vas Kata Blanka viszont csak tavaly robbant be, a tokiói olimpián minden idők legjobb magyar hegyikerékpáros eredményét elérve a negyedik lett. Kozák Japánban négyesben egy arannyal és párosban egy bronzzal bővítette az éremgyűjteményét. Az egyéni számokban Csipes Tamara végzett a magyar hölgyek között a legelőkelőbb helyen – K–1 500-on ezüstérmes lett –, míg csapatban ő is az aranyérmet nyert négyes hajó tagja volt, így aligha lehet belekötni abba, hogy a 32 éves kajakos lett a 2021-es év legjobb női sportolója.

Az Év férfi sportolója kategóriában nagy volt a rivalizálás, hiszen versenyzőink a tokiói ötkarikás játékok egyéni sportágaiban szorgosan termelték az aranyérmeket. Az már a három főre szűkített lista közzétételekor eldőlt, hogy a kajakosok közül Kopasz Bálint és Tótka Sándor bár olimpiai bajnoki címet nyertek, a sportújságírók szavazatai alapján kiosztott elismerést nem ők kapják. S mint tegnap kiderült, erre a sorsra jutott a legjobb háromba bekerült birkózó Lőrincz Tamás és az úszó Milák Kristóf is, ugyanis Szilágyi Áron lett az Év férfi sportolója. Kardvívónk Japánban történelmet írt, harmadszor lett aranyérmes, ami ebben a versenyszámban korábban még senkinek sem sikerült.

– Én ma nem versenyezni jöttem, hanem ünnepelni, ennek szellemében fogok örülni a díjnak, ha megkapom, vagy gratulálni a többieknek, ha Milák Kristóf vagy Lőrincz Tomi nyer. Nagyon örülök, hogy ekkora az érdeklődés mi irántunk, a sportolók iránt. Ilyenkor érzem magam igazán sportolónak, és látom, hogy valóban megéri a befektetett munka, amit elvégzek mindennap – nyilatkozta még a vörös szőnyeges bevonuláskor a 31 éves klasszis, akinek teljesítményét nemcsak a magyar újságírók ismerték el, december végén a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) voksolásán is az előkelő hetedik helyen végzett.

Szilágyi Áron mellett mesterét, a férfi-kardvívóválogatottat irányító Decsi Andrást is elismerték, ő lett 2021-ben az Év edzője. A csapatok versenyében a tavaly nyári Európa-bajnokságon brillírozó labdarúgó-válogatottat és a tokiói olimpián bronzérmet nyert férfivízilabda-válogatottat megelőzve a Bíró Attila által vezetett női pólóegyüttes végzett az élen, amely bronzérmével a magyar női vízilabda első dobogós helyezését szerezte meg az ötkarikás játékok történetében.

A győztesek Az Év férfi sportolója: Szilágyi Áron. Az Év női sportolója: Csipes Tamara. Az Év edzője: Decsi András (férfi kardvívó-válogatott). Az Év csapata a hagyományos csapatsportágakban: női vízilabda-válogatott (Gangl Edina, Garda Krisztina, Gurisatti Gréta, Gyöngyössy Anikó, Illés Anna, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Magyari Alda, Parkes Rebecca, Rybanská Natasa, Szilágyi Dorottya, Szücs Gabriella, Vályi Vanda). Az Év csapata az egyéni sportágakban: a női kajak négyes (Bodonyi Dóra, Csipes Tamara, Kárász Anna, Kozák Danuta). MSÚSZ-életműdíj: Raduly József. Az Év fogyatékos férfi sportolója: Kiss Péter Pál (parakajak-kenu). Az Év fogyatékos női sportolója: Pap Bianka (paraúszás). Az Év fogyatékos csapata: női kerekesszékes vívóválogatott (Dani Gyöngyi, Krajnyák Zsuzsanna, Madarászné Mező Boglárka, Hajmási Éva. Az Év e-sportolója: Blazsán Patrik. Az Év szabadidősport-eseménye: Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa, Debrecen. Az Év sportpillanata: Fiola Attila gólja Franciaország ellen a 2020-as (21-es) labdarúgó Európa-bajnokságon.