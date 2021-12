Várhatóan januárban kezdheti el a teljes értékű munkát a szívizomgyulladáson átesett Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó, Lévai Zoltán, aki a hosszú kihagyás ellenére már a jövő évi világbajnokságon aranyérmet vár magától.

A 25 éves kötöttfogású sportoló öccsével, az ősszel U23-as vb-címet nyert Tamással közösen nyilatkozott szerdán az M4 Sport Sporthíradójában a közelmúltról és a jövőbeli terveikről.

A súlyos betegség májusban, a koronavírus szövődményeként lépett fel a fiatal birkózónál, akinek három hónapon át teljes pihenőt kellett tartania, kerülnie kellett a fizikai megterhelést, így az edzéseket sem látogathatta. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok bajnok Lőrincz Tamás kategóriájában, 77 kilogrammban szereplő Lévai Zoltán elmondta, hogy jelenleg az orvosok maximum 80 százalékos terhelést engedélyeznek neki, amit szigorúan betart, s ha minden ideálisan alakul, akkor januártól tréningezhet teljes erőbedobással.

„Már nagyon éhes vagyok a győzelemre például. Főleg, hogy láttam most Tamást a világbajnokságon, ahol ráadásul nyert is. Kicsit irigykedtem” – nyilatkozta a BHSE junior és U23-as Európa-bajnoka, aki azt is elmondta, hogy már nagyon szeretne versenyezni is, a munkában vissza is kell fognia magát és óvatos is, mert van benne némi bizonytalanság a betegség miatt és néha eszébe jut, hogy mi van, ha a 80 százalék is túl sok.

Öccse, Tamás nem csupán az októberi korosztályos vb-n remekelt, előtte a felnőtt vb-n is éremért birkózhatott és végül az ötödik helyet szerezte meg. Mindkét eredményt 77 kilóban érte el a 22 éves kötöttfogású, amiben elmondása szerint Zoltán betegsége játszott főszerepet.

„Már aznap eldőlt, hogy én 77 kilós leszek, mert ugye 82 kilogrammból fogytam vissza. Apa, Zolika, meg én megbeszéltük, hogy a helyzetet kihasználva visszafogyok én” – mondta Lévai Tamás, akinek bátyjához hasonlóan édesapja az edzője.

A fogyás kiemelkedően jól sült el, de a súlycsoportokon biztosan nem vesznek majd össze a testvérek, mivel Tamás célja, hogy a későbbiekben a 87 kilós olimpiai kategóriában szerepeljen, jövőre pedig biztosan a 82-ben indul. Mint mondta, véleménye szerint nem jelent majd problémát, hogy idővel feljebb váltson, bele fog tudni erősödni a magasabb súlycsoportba, igaz, ahhoz legalább két-három évre szüksége lesz. Jövőre egyértelmű és jelenleg a legfontosabb cél számára, hogy kiharcolja a március végén kezdődő budapesti Európa-bajnoki részvételt és ott sikeresen szerepeljen.

Lévai Zoltán ugyan várhatóan csak január közepétől lesz teljesen terhelhető, ennek ellenére már február közepén versenyen is szőnyegre lépne, az év további részére pedig kifejezetten ambiciózus tervei vannak.

„Én jövőre mindenképpen világbajnok akarok lenni” – jelentette ki határozottan.

Borítókép: Lévai Zoltán, miután győzött az ukrán Volodimir Jakovliev ellen a férfi kötöttfogású birkózók 77 kilogrammos súlycsoportjának elődöntőjében a római birkózó Európa-bajnokságon 2020. február 10-én.