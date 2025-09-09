Szőke András: van, akiben a vidék megemlítése is értetlenséget szül

Szőke András rendező, színész és humorista a Magyar Nemzetnek adott interjúban arról beszél, hogy a mai Magyarországon sokszor értetlenséget vagy akár lenézést vált ki, ha valaki a vidékről beszél. A művész szerint azonban a vidék és a falusi közösségek nélkül nem érthető meg igazán a magyar identitás.

Szőke András szerint a magyar társadalomban még mindig él egy mély kulturális szakadék a város és a vidék között.

Úgy látja, hogy sokan Budapesten értetlenséggel, sőt néha lenézéssel reagálnak, ha a falusi élet kerül szóba.

Saját pályáját tudatosan építette úgy, hogy bemutassa a vidéki emberek humorát, világlátását, értékeit, mert ezek hozzátartoznak a nemzeti identitás megőrzéséhez.

Meggyőződése, hogy

a vidék mentalitásának megértése és tisztelete nélkül a nemzeti összetartozás sem lehet teljes.

Szőke szerint a magyar kultúra sokszínűségét éppen az adja, hogy a fővárosi és a vidéki tapasztalatok kiegészítik egymást – a távolságok és különbségek áthidalása pedig közös érdek.