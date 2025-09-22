szeptember 22., hétfő

Móric névnap

28°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

2 órája

Meghalt Sajdik Ferenc

Címkék#Prima Primissima díj#Sajdik Ferenc#Kossuth-díj

A Kossuth-díjjal és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett grafikusművész, karikaturista 96 éves volt.

MW
Meghalt Sajdik Ferenc

Sajdik Ferenc a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas grafikus, karikaturista

Forrás: Szabad Föld

Fotó: Kállai Márton

Életének kilencvenhatodik évében, vasárnap elhunyt Sajdik Ferenc Kossuth-díjjal és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett grafikusművész, karikaturista – közölte honlapján a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) hétfőn.

Sajdik Ferenc karikatúráit a Ludas Matyi vicclapból ismerhette meg a közönség, több mint 300 könyvhöz – különösen ifjúsági és tankönyvekhez – készített illusztrációt, képei generációk szívéhez nőttek. Olyan rajzfilmek fűződnek a nevéhez, mint A nagy ho-ho-horgász és a Pom Pom meséi.

Számos díj birtokosa volt, 1977-ben kapta meg a Munkácsy Mihály-díjat, 1997-ben a Szegedi Nyári Tárlat díját. Az ő grafikai tervével készült 1981-ben Vajda Béla Moto perpetuo című Arany Pálma-díjas animációs kisfilmje. 2006-ban Budapest díszpolgára lett, 2012-ben Prima Primissima díjjal, 2013-ban Kossuth-díjjal, 2014-ben Hazám-díjjal ismerték el munkásságát, 2023-ban választották a nemzet művészévé.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu