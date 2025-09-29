szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Két programmal készül a népmese napjára a Hagyományok Háza

Címkék#folklorizmus#Hagyományok Háza#konferencia#népmese#program

Kedden épületbejárásra, csütörtökön mesekörre várják az érdeklődőket – közölte az intézmény hétfőn az MTI-vel.

MW
Két programmal készül a népmese napjára a Hagyományok Háza

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Shutterstock / baranq

Kedden a Terek és történetek című mesés házbejáráson Simándi László mesemondó ötvözi az épület történeti bemutatását a hozzá kötődő mesékkel és anekdotákkal.

Csütörtökön 18.30-tól az Ahol a madár se jár elnevezésű mesekörben a felnőtteknek kínálnak élőszavas mesemondást és mesehallgatást a Meseszó Egyesület együttműködésével.

A népmese napját 2005 óta tartják a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) kezdeményezésére Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án.

A népmese-folklorizmus egyik kiemelt hazai központja a Hagyományok Háza. Az intézmény 2001-es alapítása óta meghatározó szerepet tölt be a magyar népmesemondás hagyományának ápolásában, kutatásában és továbbadásában, 90 órás akkreditált mesetanfolyamának módszertana 2021-ben felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe.

A közelmúlt eseményei is a mesék gazdag világára irányították a figyelmet. Szeptember elején rekordlétszámú hallgatóval indult el a hagyományos mesemondás-tanfolyam, majd Toldi István vajdasági mesemondó történeteit rögzítették egy készülő kötet filmmellékleteként.

A szakmai közönség megismerhette a Hagyományok Háza új kezdeményezését, a Csere-bere fogadom című programot, amely a mesemondóversenyek módszertanának megújítását célozza, november 22-én pedig konferenciát szerveznek, amely a cigány népmesék közművelődésben betöltött szerepét vizsgálja.

 

