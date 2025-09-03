szeptember 3., szerda

Limitált kiadás

2 órája

A HUNOR Magyar Űrhajós Program tiszteletére bocsátott ki bélyeget a Magyar Posta

Címkék#HUNOR#bélyegszelvény#Magyar Posta

A Graphasel Design Studio tervezte bélyegen, a hozzá kapcsolódó alkalmi borítékon és bélyegzőn a HUNOR Magyar Űrhajós Program hivatalos logója és a Csodaszarvas geometrikus csillagképe mellett a „Magyarok a világűrben 2025” felirat szerepel.

MW
A HUNOR Magyar Űrhajós Program tiszteletére bocsátott ki bélyeget a Magyar Posta

Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajós és Kapu Tibor kutatóűrhajós a HUNOR Magyar Űrhajós Program tiszteletére készült bélyeg kibocsátásán a budapesti Benczúr Házban 2025. szeptember 3-án

Forrás: MTI

Fotó: Bruzák Noémi

A HUNOR Magyar Űrhajós Program tiszteletére bocsátott ki bélyeget a Magyar Posta szerdán Budapesten.

A HUNOR Magyar Űrhajós Program tiszteletére készült elsőnapi bélyegzővel ellátott bélyeg a kibocsátása napján a budapesti Benczúr Házban 2025. szeptember 3-án
Fotó: Bruzák Noémi / Forrás: MTI

Ferencz Orsolya miniszteri biztos az eseményen kiemelte: a magyar tudományos közösség számára talán azok a pillanatok a legfelemelőbbek, amikor valamilyen tudományos eredmény tiszteletére bocsátanak ki bélyeget.

Hozzátette: ezáltal fel lehet hívni a figyelmet arra, hogy a tudomány az egész egyetemes emberiség előrehaladásának egyik legfontosabb záloga.

A HUNOR program népszerűsége, különösen a fiatalok körében, azt az ígéretet hordozza magában, hogy van és lesz folytatás. Lesznek utódok, jön a következő generáció, amely számára értékké válik a tudás, a tudomány, a küzdeni akarás

 – mutatott rá.

Az ember, ha szorgalmasan, fáradhatatlanul és tehetségesen dolgozik a céljaiért, akkor elérheti akár a csillagokat is – hangsúlyozta a miniszteri biztos.

Láng Géza, a Magyar Posta elnök-vezérigazgatója elmondta: a bélyegszelvényen és a borítékon a Csodaszarvas csillagképe látható.

A magyar honfoglalás őstörténetéből ismert Csodaszarvas csillagképként történő kihelyezése jelképes értékű, szimbolizálja a világűr sorsszerűen vezérelt felfedezését, és hogy Magyarország képes megvetni lábát az űrkutatásban 0ľ mutatott rá, hozzátéve: a bélyegszelvény, a boríték és az alkalmi bélyeg közös motívuma a HUNOR hivatalos logója és mottója.

Kapu Tibor űrhajós az eseményen kiemelte: a tanulás az űrhajós lét szerves része, és a folyamatos tanulás a mindennapjaink része kell, hogy legyen. A világ folyamatosan változik, és csak akkor tudunk benne helytállni, ha mi magunk is változunk vele

 – tette hozzá.

KAPU Tibor
Kapu Tibor kutatóűrhajós a HUNOR Magyar Űrhajós Program tiszteletére készült bélyeg kibocsátásán
Fotó: Bruzák Noémi / Forrás: MTI

A bélyegről és a borítékról elmondta: apró, könnyű tárgyak, de hatalmas erőt hordoznak. Lenyomatot hagynak, értéket képviselnek, reprezentálnak, tartalommal teltek és összekötnek.

A HUNOR program nemzetegyesítő ereje az, amit a bélyeg és a boríték igazán képvisel – hangsúlyozta.

A Magyar Posta által kiadott sajtóanyag szerint a Graphasel Design Studio tervezte bélyegen, a hozzá kapcsolódó alkalmi borítékon és bélyegzőn a HUNOR Magyar Űrhajós Program hivatalos logója és a Csodaszarvas geometrikus csillagképe mellett a „Magyarok a világűrben 2025” felirat szerepel.

A limitált kiadású bélyeg szerdától kapható a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon és a www.posta.hu weboldalon. A teljes ív 12 250 forintért vásárolható meg.

