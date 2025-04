Benjamin Britten meseoperáját mutatja be az Opera (videó)

A 11 szólista, 18 gyermekkari tag, valamint egy vonósnégyes, zongora négykezes és ütőhangszerek közreműködésével megvalósuló előadások karmestere Hajzer Nikolett, az Opera Gyermekkarának vezetője.

A 20. századi angol zeneszerző, Benjamin Britten A kis kéményseprő című műve különleges gyermekopera, amely valódi közösségi színházi élményt nyújt. A történet szerint egy csapat gyerek egy régi újságcikk hatására operát ír Samről, a kisfiúról, akit apja pénzért eladott egy kegyetlen kéményseprőmesternek. Sam egy reggel beszorul egy kéménybe, a házban lakó gyerekek pedig összefognak, hogy megmentsék, ehhez azonban a közönség soraiban ülők segítségére is szükségük lesz.

Az április 26-én délelőtt 11 órakor látható premiert követően A kis kéményseprő április 27-én, május 4-én és 18-án lesz látható az évadban.

A kis kéményseprőt először 1949-ben mutatták be az angliai Aldeburgh Fesztiválon, amit Benjamin Britten és a szövegíró Eric Crozier egy évvel korábban közösen alapított a zeneszerző otthonául szolgáló tengerparti kisvárosban. Az eredetileg Játsszunk operát! címmel színre vitt darabot Britten amatőr előadók közreműködésével, iskolai környezetben is bemutatható műnek szánta, hogy ezáltal is népszerűsítse az opera műfaját.