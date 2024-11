A tízmillió alatti kategóriában az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet a Bűvészinasok.

A 70 éves Astra Bábegyüttes és a 30 éves Maszk Bábszínház című, a bábművészet népszerűsítését célzó, kreatívan megvalósított és magas színvonalú időszaki tárlatáért nyerte el Az Év Kiállítása 2024 elismerést, a tízmillió feletti kategória fődíját pedig a MNM KK Magyar Nemzeti Múzeum érdemelte ki a Magyar Menyasszony című tárlatáért.

A sikeres időszaki kiállítás a magyar történelmet, a közelmúltat és a jelent úgy kötötte össze, hogy a múzeumi gyűjteményeket és a kurrens közösségi gyűjtést kifinomult és elegáns időszaki kiállítás formájában egyesítette - hangzott el az értékelésben.

Az eseményen dicsérő okleveleket is átadtak, valamint idén először különdíjakat is kiosztottak. A legjobb bemutatkozó videó, film, montázs kategória különdíját a fertődi Esterházy-kastély vehette át az Átváltozások - A magyar Versailles három évszázad tükrében című állandó kiállításért, a legtalálóbb cím kategória díjazottja pedig a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum Vigyázat, törékeny. Handle with Care című időszaki kiállítása lett. A legjobb látvány kategóriában a csongrádi Tari László Múzeum kapta az elismerést a Csongrád, a Fekete vár virága című állandó kiállításért, a legjobb eredeti mondanivaló különdíját a budapesti Néprajzi Múzeum A kétely felfüggesztése című időszaki kiállítása érdemelte ki, a fenntarthatósági és állományvédelmi szempontokat legjobban tükröző kiállítás kategóriában pedig a miskolci Herman Ottó Múzeumot jutalmazták a bírálók a Találmányok a földből című tárlatért.