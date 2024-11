A munkát segíti és egyúttal vezérfonalat ad az alkotóknak, a zsűrinek is az a 2013-ban kiadott szempontrendszer, amely közel negyven szakágra van egyesével lebontva, kitér a megengedett alapanyagok használatára, s arra is, hogy melyek azok a díszítési módok és technikák, amiket támogat, s azokat is megjelöli, amiket nem szívesen látnak az elbírálók.

Természetesen a világ változik, s így e szempontrendszer megújítása napjainkban folyik, a 2023-ban elkezdett munka gyümölcseként talán már jövőre megjelenik az új, a mai kor igényeit tükröző szempontrendszer

– fogalmazott Csákányi Zoltán, a Hagyományok Háza szakmai munkatársa.

A saját tapasztalataival kapcsolatosan elmondta, hogy mintegy huszonöt éve végzi ezt a munkát, s ezen időszak alatt a szempontokban is voltak változások.

A régebbi korokban a mainál jóval több dísztárgy készült. A legjelentősebb változás talán, hogy az alkotók ne a fiókoknak és a szekrényeknek dolgozzanak, hanem a népi díszítőelemek felhasználásával használati tárgyakat készítsenek. Napjainkban jóval több olyan tárgy van, ami nemcsak, hogy szép és hagyományos módon díszített, hanem használati tárgyként a lakáskultúránk szerves részeként is megállja a helyét és divatos is egyben

– mondta.

Igen markáns változást jelent, hogy régebben ugyan voltak kisebb különbségek a kategóriák között, de 2013 után – igazi mérföldkőként – megjelent az úgynevezett hagyományos és modern kategória. Az előbbi közé azokat a tárgyakat soroljuk, amik jóval több hagyományos elemet tartalmaznak, a modern tárgyakban sokkal több az innováció, és a mai kor igényeinek jobban megfelelnek

– fűzte hozzá.