„Azt is elárulhatom, hogy mi most itt, mindhárman, a stúdióban gluténérzékenyek vagyunk, és ugye a gluténérzékenyek száma egyre csak nő” – vetette fel a témát a Magyar Nemzet Videa-csatornáján elérhető epizódban Viola Szandra, író, műsorvezető, majd kiemelte, hogy az ételallergia nem csupán a testi tünetek miatt nehéz, hanem lelkileg is megviselheti a gyerekeket.

Majoros Nóra a Menyus mindenmentes süteménye című könyvével, Hétvári Andrea pedig a Szafi sütimesék című könyvével szeretne a betegség lélektani árnyoldalának feldolgozásában segíteni a gyereknek.

Rossz az a kirekesztettség, amivel ezek a gyerekek találkoznak, amikor elmennek egy rendezvényre, és akkor ők nem ehetnek abból, amiből a többiek, vagy még akár az is előfordulhat, hogy a tüneteik miatt csúfolják őket, vagy azért, mert velük kivételeznek, mert lehet, hogy a többi gyerek csak annyit lát, hogy na, ő mindig otthonról hozza az uzsonnát, hát miért nem eszi azt, amit mi

– jegyezte meg Viola Szandra.

Majoros Nóra Menyus mindenmentes süteménye című mesekönyvét azonban nem csak ez motiválta, hanem egy személyes találkozás is közrejátszott.

„Beszélgettem egy fiúval, aki maga is elég nagy csomaggal indult, és elég nehéz élete van, és számomra nagyon megindító volt, ahogy arról beszélt, hogy teljesen mindegy, hogy az ő életében mik a feladatok, és mik a nehézségek, ő adni akar, és segíteni akar. És azért, mert ő tudja, milyen az, hogyha az ember rossz helyzetben van, ezért nagyon empatikus tud lenni, és ezért meg is találják olyanok, akiknek baja van” – emlékezett vissza az író.

Majoros Nóra, a Menyus mindenmentes süteménye című mesekönyv szerzője

„De hát ő pont olyan, mint Menyus” – ismer rá a könyv egyik főszereplőjének karakterére a műsorvezető. Menyus ugyanis nem azért lett cukrász, mert szereti a hasát, hanem mert mások életét szeretné megédesíteni. A legnagyobb kihívást azonban egy ételallergiás egyszarvúval való találkozás jelenti számára.