A beszélgetés ezután az egyéni boldogságkeresés témája felé terelődik.

Felmerül, hogy a technikai fejlődés, a megváltozott kommunikációs csatornák segítik vagy inkább gátolják az örömérzetet.

Én nyugaton éltem, tehát Norvégiában, ahol szinte elsők között érhettük el a személyi számítógépeket, a multimédiális eszközöket. Amiket a hónom alá vettem, vagy vettünk a feleségemmel. Hazajöttünk és oktattuk. Mert akkor még eszköz nem volt. Mi meghoztuk az interaktív multimédia csodáit. Aztán folytattam Norvégiában. És egyszer csak megcsömörlöttem. Abban a pillanatban, ahogy elmentem nyugdíjba, azóta nincs mobiltelefonom

– idézte fel személyes tapasztalatait Kovács Katáng Ferenc.

A Poétikon negyedik adásának vendége Kovács Katáng Ferenc író, műfordító norvégiai tapasztalatairól is mesélt Forrás: Poétikon

A közösségi médiában is hódító vintage-trendekről is és a letűnt korokhoz való vonzódásról is szó esett a műsorban.: „

Nagyon sok kortársam vagy nálam fiatalabb ember van, aki nem okos eszközt vesz, hanem nyomógombos telefont. És nekem is van otthon mondjuk lemezjátszóm. De ha hazamegyek, akkor a magnókazettámat is szeretem elindítani, mert ott vannak a kedvenceim a szüleimnél

– sorolta fel az „analóg korszakból” fennmaradt kedves tárgyait Fehér Enikő.

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg: