Az elmúlt évi fiumei, zágrábi és a 2020-as muravidéki sikeres vendégszereplések folytatásaként a Magyar Állami Népi Együttes ismét a két szomszédos országban lép fel. Ezúttal Abbáziában (horvát nevén Opatijában) június 2-án a fesztiváljairól híres Gervais Központban, másnap a szintén fesztiváloknak otthont adó semiči Kulturális Központban találkozhat a közönség az együttessel. A programsorozat a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködésben – a Petőfi Kulturális Program részeként – valósulhat meg. A zágrábi és a ljubljanai Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ mind a helyszínek kiválasztásában, pedig a szervezésben hathatós segítséget nyújtott.

Tavaly Fiumében és Zágrábban léptek fel a Magyar Állami Népi Együttes táncosai

Fotó: Dusa Gábor / Forrás: MÁNE

„Táncos magyarok, ez az előadás címe – avat be a programba Mihályi Gábor együttesvezető. – Igyekeztünk egy olyan nagykamara-előadást összeállítani, amely a változó helyszíneken is megállja a helyét. Ezúttal is természetes számunkra, hogy ne csak magyar, hanem nemzetiségi táncok is megjelenjenek az összeállításban. Ezzel is követjük a Szent István-i Magyarország szellemiségét: az ezeréves együttélés nyomán a nemzetiségekre szellemi és kulturális társakként tekintünk.”

Az együttes mintegy harmincöt fővel – tizenkét pár táncossal, hatfős zenekarral és műszaki személyzettel kerekedik útra. Jóllehet nem sok szabadidő áll rendelkezésükre, de a tervek szerint az utazók Opatijában megkoszorúzzák az Andrássy Gyula gróf, egykori miniszterelnök, külügyminiszter lakhelyén álló emléktáblát.