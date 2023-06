A kétnapos eseményen a legnagyobb hazai sztárok koncertjén és egy világsztár DJ zenéjére szórakozhatnak az érdeklődők esténként, de napközben is számos érdekes program várja majd a fesztiválozókat.

Rúzsa Magdi, a TNT, a Honeybeast és a Hooligans a fesztivál első napján június 2-án, Paulina, a Wellhello és BSW a második napján, június 3-án ad koncertet egy olyan monumentális színpadon, amilyen a Sziget Fesztivál Nagyszínpada. A fesztivál egyik nagy fellépője a világhírű belga DJ, Lost Frequencies lesz, akinek az olyan slágerei, mint az Are You With Me vagy a Reality lélegzetelállító show-val és látvánnyal élőben szólalnak meg majd. A koncertek között pedig DJ Dominique pörgeti a legnagyobb slágereket.

A zenei élményen kívül gasztroélmények is várják a látogatókat, programok nem csak a stadionban, hanem a Stadion körül is lesznek, amelyek kisebbeket és nagyobbakat, egész családokat egyaránt biztosan vonzanak majd.

A Diósgyőrfeszt azért is jelentős Miskolc életében, mert ezzel a borsodi vármegyekszékhely is felkerül a fesztiváltérképre. A szervezők szeretnék, ha évről évre ez egy olyan rendezvény lenne, ahol kortól függetlenül mindenki jól érzi magát.

Többnapos családi fesztivál évek óta nem volt Miskolcon, a nagyon sok pozitív visszajelzésből és biztató üzenetből arra következtetünk, hogy várják a miskolciak a rendezvényt. Egy bulira apropót keresni a legkönnyebb – mi találunk rögtön hármat is. Idén 5 éves a DVTK Stadion, valamint éppen 50 éve az akkori diósgyőri stadion adott helyt az ország legelső (rock)fesztiváljának, de a legfontosabb az, hogy Miskolc jelenleg nincs rajta az ország fesztiváltérképén és mi ezen szeretnénk változtatni

– mondta el Orosz Gábor fesztiváligazgató.

A kétnapos fesztivál azért is rendhagyó lesz, mert a most ötéves, 2018-ban az év stadionjának választott DVTK stadionban most lesznek először könnyűzenei koncertek, ráadásul igazi fesztiválhelyszínné alakul át. LED falak, pirotechnika, lézer, egy óriási vidámpark és más látványelemek teszik teljessé az élményt.

A fesztiválra a jegyértékesítés már elindult, az extra kedvezményes jegyek május 15-ig érhetők el. További információt a www.diosgyorfeszt.hu weboldalon találnak az érdeklődők.