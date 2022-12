A MVGYOSZ munkáját továbbra is lehet támogatni jövőre is 500 forinttal a 13600-as telefonszám hívásával és a 96-os azonosító megadásával vagy SMS-ben a 96-os szám elküldésével a 13600-as adományvonalra és azokat a felajánlásokat is meg lehet még vásárolni, amelyek eddig nem keltek el.