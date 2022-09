Sára Sándor operatőr, filmrendező emlékére hirdetik meg a 21. Lakiteleki Filmszemlét, amelyre október 2-áig lehet nevezni - közölte Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Lakitelek Népfőiskola alapítója.

A 21. Lakiteleki Filmszemlét a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum Nonprofit Kft., valamint a Dunaversitas Egyesület november 15. és 18. között rendezi meg - mondta Lezsák Sándor.

A versenyre falvak, városok, iskolák televízióinak, filmkészítő közösségeknek és magánszemélyeknek a jelentkezését várják az ország határain túlról is. Nevezni lehet minden olyan 2015 után egyénileg vagy csoportosan készített magyar nyelvű alkotással, amely a korábbi lakiteleki filmszemléken még nem szerepelt.

A nevezéseket idén is krónika, korkép, művelődés, portré és fikciós műsorok kategóriákban várják. Minden filmről egy rövid, legfeljebb 500 karakteres szöveges leírást is kérnek, amely az alkalomra készülő katalógusba is bekerül.

A filmszemle felhívása szerint krónika kategóriában helyi híradó, aktuális közéleti riportműsor és sport szerepelhet maximum 26 perc időtartamban. Korkép kategóriában legfeljebb 52 perces, egy településről készített filmtanulmánnyal, valamint filmszociográfiával, művelődés kategóriában maximum 26 perces, hungarikumokról, helyi értékekről készített filmmel lehet nevezni. A portréfilmek hossza is maximum 26 perc lehet. A fikciós műsorok maximum 10 perces szórakoztató, animációs, rajz- vagy kísérleti filmek lehetnek.

A benevezett alkotások közül előzsűri választja ki a szemlére bejutó filmeket. A döntésről a pályázókat október közepéig elektronikus úton értesítik.

A zsűri elnöke Buglya Sándor Balázs Béla-díjas filmrendező, producer lesz. A legjobb alkotások díjazásban részesülnek.

A nevezési lap letölthető a népfőiskola honlapjáról, a www.nepfolakitelek.hu oldalról.