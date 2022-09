Az idei Budapest Design Week (BDW) programjai ebben az évben a virtuális és valós, személyes és közösségi találkozási terekre fókuszálnak - írja közleményében a szervező Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.

A fesztivál az építészetet és a dizájnt nem elhatárolt szakterületként, hanem összefonódó, egymást kiegészítő társterületként mutatja be, amelyek együtt járulhatnak hozzá egy fenntarthatóbb, befogadóbb és élhetőbb épített környezet megalkotásához.

A hagyományokhoz híven a rendezvényt október 6-án a Magyar Formatervezési Díj (MFD) és a Design Management Díj (DMD) átadásával nyitják meg.

A díjazottakat és a kiemelt pályaműveket bemutató tárlat a fesztivál központi kiállításával párhuzamosan a Néprajzi Múzeumban lesz látható.

A Találkozások terei - építészet és design című tárlaton a fesztivál ideje alatt több alkalommal tart tárlatvezetést Sebestény Ferenc építész, az idei fesztivál és a kiállítás kurátora. A bemutatóhoz október 13-án egy szakmai konferencia is kapcsolódik.

A program keretében a fesztivál ideje alatt öt építésziroda és öt építészeti designstúdió is megnyitja kapuit a látogatók előtt.

A saját csapatukat, műhelyüket, irodájukat és projektjeiket bemutató események, prezentációk, épületlátogatások és műhelyfoglalkozások igyekeznek közelebb hozni az érdeklődőket a cégek és alkotók tevékenységéhez. A Néprajzi Múzeumban a Napur Architect, a Prezi irodaházában a Minusplus Stúdió vezet körbe, a Magyar Zene Házában, a Kreatív Hangtérben pedig a Medence csoport tagjai, Gross András és Terebessy Tóbiás tartanak különleges túrákat.

Ugyanitt október 8-án és 9-én a gyerekekkel érkező családokat várják workshopokkal, valamint tárlatvezetésekkel.

Október 10-én a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) és a Magyar Bútor és Faipari Szövetség által szervezett, a már működő vállalkozások számára ajánlott Design on Board eseménysorozaton a design üzleti életben való felhasználásával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A vállalkozás-vezetés témájához csatlakozik továbbá az idei Start Up Guide Live program is október 12-én a Néprajzi Múzeumban, amelynek keretében a kreatívipari mikrovállalkozásokat igyekeznek segíteni a szervezők válság- és krízismenedzsmenttel foglalkozó előadásokkal és műhelykonzultációkkal.

A kreatívipari felsőoktatási intézmények mesterszakos hallgatóit a Személyes találkozások - New European Bauhaus (NEB) workshop várja október 14-én, ahol a tavalyi évben ugyanitt készült munkák eredményeit dolgozzák fel és fejlesztik tovább, a személyes terek közterekben való kialakítására koncentrálva.

A MOME A jövő tárgyai című dizájn kiállítása azt vizsgálja, milyen termékeket és szolgáltatásokat vásárolnak majd az emberek 30 év múlva, a Magyar Divat & Design Ügynökség (HFDA) szervezésében pedig a 360 Design Budapest a magyarországi és regionális formatervezési darabokat vonultatja fel. A Határtalan Design kiállítás idén is a régió alkotóinak bemutatására fókuszál.

A rendezvénysorozat ebben az évben a V4 országok mellett további 16 ország több mint 160 alkotójának munkáit, ezen belül reprezentatív régiós és finn válogatást mutat be a Kiscelli Múzeumban október 2. és november 6. között.

A közönség a rendezvények helyszíneiről és témáiról idén is tájékozódhat a fesztivál online térképének segítségével, amelynek nyomtatott változata csütörtöktől elérhető lesz a város számos designüzletében is.

A rendezvényhez kapcsolódva ebben az évben Sopronban, Szombathelyen és Pécsen is szerveznek kiállításokat, épületbejárásokat és gyerekprogramokat.