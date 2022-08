A Kossuth-díjas Hot Jazz Band 2020-ban ünnepelte fennállásának harmincötödik évfordulóját, a kitartó rajongótáborával közös ünneplésre a világjárvány miatt azonban csak 2022-ben kerülhet sor. A koncertet augusztus 27-én szombaton a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében rendezik meg.

A Hot Jazz Band munkásságának célja az eredeti formájában jórészt elfeledett, háború előtti jazzkorszak stílushű bemutatása, ezáltal a hazai könnyűzenei örökség ápolása. Munkájuk messze földön is elismertté vált, erről tanúskodnak nemzetközi versenygyőzelmeik, amerikai, ázsiai meghívásaik és Európa huszonkét országában megvalósult fellépéseik is. A zenekar igyekszik a műfaj minden színét, hangzását életre kelteni, alapfelállását más formációkkal kibővítve is megszólaltatni.

A műsor vendége lesz Európa egyetlen bendzsózenekara, a Hungarian Banjo Kings. A sort folytatja a zenekar kitűnő klarinétosának szólóformációja, a Leslie Fodor Swing Unit, és nem utolsósorban a Bényei Tamás által 1995-ben alapított Hungarian All Stars, mely a magyarországi dixielandélet nagy öregjeiből áll.

A zenekar a kezdetektől kereste a kapcsolatot a társművészetekkel, ennek jegyében lép színpadra társaival Bóbis László sztepptáncvilágbajnok, illetve Janicsek Gábor szvingtáncvilágbajnok és partnere. A műsor sztárvendége Illényi Katica.

Hangulatkeltő videó:

Az 1920-as, '30-as, '40-es évek zenéinek szerelmesei és a Hot Jazz Band-rajongók minden bizonnyal remek hangulatú estén ünnepelhetik a jazz örök lüktetését.

