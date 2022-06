A Reneszánsz, valamint a 2018-ban, átfogó rekonstrukció után megnyílt Román mellett, péntektől a most felújított, csaknem 800 négyzetméteres Barokk csarnokot is birtokba veheti a nagyközönség – közölte pénteken a Szépművészeti Múzeum.

Mint a közlemény emlékeztet, a most átadott Barokk csarnok a múzeumépület átfogó felújításnak és modernizációjának köszönhetően újult meg. Az intézmény városligeti szárnyának felújítása ezzel gyakorlatilag befejeződött: az épület rekonstrukciójának utolsó szakaszában, 2021 végén a Régi Képtár 17. századi, tavasszal pedig a 18. századi művészetet bemutató kiállítóterei nyíltak meg a látogatók elől – idézték fel.

A most megnyílt múzeumi térben mintegy negyven, a csarnok építészeti stílusához kapcsolódó szobrot és domborművet is megcsodálhatnak a látogatók, köztük az itáliai öntőműhelyek kisbronzait, valamint velencei mesterek márványból és fából faragott remekműveit.

A szobrok mellett a nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő itáliai, spanyol és német kollekcióból kiválasztott mintegy harminc festménnyel is találkozhat itt a közönség, képet kapva a barokk festészet stiláris sokszínűségéről és tematikus gazdagságáról. Mint a közlemény kiemeli, a Szépművészeti 2015-ben kezdődő felújítását és modernizációját 2020-ban a legjelentősebb európai műemlékhelyreállítási díjjal, Europa Nostra-díjjal ismerték el.

Az 1906-ban megnyílt Szépművészeti Múzeum építészeti stílusokat megjelenítő, historizáló belső terei közül a Barokk csarnok idézi fel a korban legközelebb álló stílust. Az eredeti tervek szerint ennek a térnek nemcsak a kialakítása emlékeztetett volna a 17-18. század művészetére, de az ebben a korszakban készült híres szobrok gipszmásolatai is ide kerültek volna. A Barokk csarnok belső dekorációjának tervezése során az is felmerült, hogy a Román és Reneszánsz csarnokhoz hasonló díszes festést kapjon. Ez végül nem valósult meg, csak az aranyozott stukkódekoráció készült el, és a barokk szobrok másolatainak beszerzése is elmaradt.

Így a csarnok kezdetben nem is kiállítótérként, hanem a gipszmásolatok és modern szobrok raktáraként működött. A 2. világháború után a terem középső részében 19. és 20. századi szobrokból rendeztek tárlatot, a pillérek mögötti körfolyosót pedig - paravánnal leválasztva – raktárnak és közlekedőnek használták. A következő évtizedekben ismét raktárként funkcionáló teret a múzeum korábbi, 1987-ben elkezdett, kisebb léptékű rekonstrukcióját követően, eredeti barokk festményekkel és szobrokkal berendezve, 2000-ben nyitották meg.

A 2015-ben indult, átfogó múzeumrekonstrukció során a termet újból felújították, és a most megnyílt csarnok a barokk festmények és szobrok újrarendezett kiállításának is otthont ad – áll a közleményben.

Borítókép: Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár egy korábbi eseményen a Barokk Csarnokban / MTI / Balogh Zoltán