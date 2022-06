Újra megtartják a lemezboltok napját. Akárcsak tavaly, idén is megszervezték a második alkalmat, április 23. után június 18-án szombaton is lesz Record Store Day világszerte és Magyarországon.

A nehézségekkel küszködő független lemezboltok fennmaradása érdekében 2007 óta rendezik meg a Record Store Dayt (RSD). A kezdeményezés az Egyesült Államokból indult; Magyarországról először 2010-ben a Wave és a Musicland lemezbolt csatlakozott a kezdeményezéshez.

A mostani, úgynevezett RSD Dropson újfent különleges megjelenésekkel várják a hanghordozók rajongóit. Az RSD-t tizennegyedik alkalommal tartják meg, harminc ország mintegy ezer boltjában – közölték a magyar szervezők pénteken az MTI-vel.

A koronavírus miatt 2020-ban módosult a lemezboltok napja: a korábbi, tradicionális lemezbolti koncertekkel és események mellett a kiadványokra és azok beszerzésére fókuszáló úgynevezett RSD Dropsokat hoztak létre.

A vinyl reneszánszának köszönhetően a résztvevő üzletek száma Magyarországon évről évre nő; most szombaton már kilenc hazai hanglemezbolt kapcsolódik az eseményhez. Budapesten a Wave, a Musicland, a Deep, az MG Records, a Headbanger, a Lemezkuckó és a Kalóz Records, vidéken a dunaújvárosi 777 és a szegedi Néma Papagáj várja a vásárlókat és a zenerajongókat extra nyitvatartással és programokkal.

Ezekben a boltokban továbbra is beszerezhetők az áprilisi RSD-re kijött hazai megjelenések, így a Bëlga Karnevál című LP-je, a Pokolgép Metálbomba című lemezének első vinyl kiadása, a Jazzékiel Szép napok című lemezének vinyl újrakiadása, a Djabe Witchi Tai To Live 2019 című albuma, a Wake Up 1230 Wild Colors című bemutatkozó lemezének vinyl kiadása, az At Night I Fly September Kills című anyagának újrakiadása kazettán, Horváth András Ádám The Lesser Key of Solomon című rövidfilmhez írt filmzenéje szintén kazettán, valamint a BTK Furcsa játék című lemezének első vinyl kiadása.

Hozzájuk csatlakozik friss megjelenésként a P. Mobil „első nagylemezének” CD- és kazetta-megjelenése, valamint a zenekar És? című feldolgozásanyagának kazettakiadása.

A több száz mostani nemzetközi megjelenés közé tartozik például a Rolling Stones More Hot Rocks című dupla LP-je, a T. Rex The Slider című vinylje, a Dire Straits Love Over Gold című hanglemeze, a Doors L.A. Woman című utolsó, 1971-es LP-jének négylemezes változata, Stevie Nicks 1981-es Bella Donnájának vinylje, Lou Reed I'm So Free: 1971 RCA Demos című anyaga, a Blur Bustin' + Dronin' című lemeze, a Damned Strawberries-e, a Who It's Hard-ja, a Blondie Sunday Girl EP-je, David Bowie Toy című EP-je, a Frankie Goes to Hollywood Altered Reels-e, Prince 1995-ös The Gold Experiment-jének deluxe kiadása, Keith Richards Talk Is Cheap-jének koncertváltozata, Miles Davis 1983-as montreux-i koncertjének anyaga vagy a Kinks Waterloo Sunset-jénel hatszámos verziója.

A lemezboltok napja idei nagykövete Taylor Swift tizenegyszeres Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző. Ő a Record Store Day történetében olyan legendák sorába lép a nagyköveti tisztségben, mint Josh Homme, Ozzy Osbourne, Iggy Pop, Dave Grohl, a Metallica, St. Vincent, a Pearl Jam vagy Noel Gallagher.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock