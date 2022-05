Az Alapfilmek projekttel és a Klassz programmal erősíti a magyar filmek szerepét az oktatásban a Nemzeti Filmintézet (NFI). Jelenleg 460 magyar filmről érhető el izgalmas tartalom ingyenesen online és 100 film nézhető az oktatási intézményekben, a kínálat hónapról hónapra bővül. Az NFI célja, hogy a magyar filmek szervesen beépüljenek a közismereti tantárgyak anyagába.

Az Alapfilmek honlap minden korosztály számára segíti a magyar filmek megismerését. A folyamatosan bővülő, ingyenes filmtörténeti weboldal jelenleg 460 magyar filmről kínál sokoldalú tartalmakat.

Az NFI 2018 óta építi az Alapfilmek online platformot, amelynek kitűzött célja, hogy közérthető módon mutassa meg a magyar filmtörténet alkotásait, szerepüket és jelentőségüket. Az ismeretterjesztő weboldal egyszerre informatív és szórakoztató, részletgazdag és könnyen használható. A szócikkek 4 fő kérdésre adnak választ az egyes alkotásokkal kapcsolatban:

Miről szól? Mitől különleges? Hogyan készült? Hol a helye a magyar filmtörténetben?

A filmes kalauz valamennyi műfajra kiterjed. Egész estés játék- és dokumentumfilmek, animációk és rövidfilmek is szerepelnek benne, a Lumiere testvérek 1896-os budapesti felvételeitől kezdve a 2019-es Akik maradtak című, világszerte bemutatott mozifilmig. A tájékozódást idővonal, fotógaléria, címkerendszer és fogalomtár segíti. Továbbá több mint 90 filmhez extra mozgóképes tartalom is elérhető, interjúk, előzetesek, ismeretterjesztő kisfilmek és a korszakot megörökítő filmhíradó riportok láthatóak.

A film minden tantárgy oktatásában segítséget nyújthat

A filmintézet 2020 márciusában indította el az Alapfilmekre épülő Klassz oktatási és ifjúsági programot, amely 2021 novembere óta ingyenes tantermi vetítéseket tesz lehetővé a Diákháló rendszeréhez csatlakozó köznevelési intézményekben.

Az iskolákban jelenleg 100 film érhető el a KIFÜ Videotorium platformján keresztül, a kínálat hónapról hónapra bővül.

Az NFI felkérésére 2021-ben országszerte 21 iskolai csoport próbálta ki online műhelymunkában a Klassz program kínálta tananyagokat, amelyek többek között Gothár Péter Megáll az idő, Ranódy László Pacsirta és Radványi Géza Valahol Európában című korszakos alkotásaihoz kapcsolódtak. A Pacsirta segédanyagai például a 11-12. évfolyamon Kosztolányi Dezső tanítását teszik élményszerűvé és izgalmassá. Az irodalmi adaptációkhoz készült segédanyagok segítséget nyújtanak a filmek kreatív és élményszerű feldolgozásához, hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanulók jobban megértsék az irodalmi művet, a korszakot és a mozgóképes változatot egyaránt.

A Klassz programhoz az online videómegosztó platformot, a Videotoriumot a KIFÜ – Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség biztosítja, az együttműködők között szerepel az Oktatási Hivatal, az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete, a Magyartanárok Egyesülete és a Történelemtanárok Egylete.

A klasszikus filmkincs szinte minden tantárgy oktatásában segítséget nyújthat, hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok jobban megértsék az adott témát, korszakot.

Közel 50 filmhez komplex tanári segédanyagcsomag is rendelkezésre áll, amely ötleteket és kreatív feladatokat kínál a filmek élményszerű feldolgozásához. Az oktatási anyagok között tantárgyak, korosztályok és filmcímek szerint is lehet válogatni. A kínálatot online játékok (kvíz, memóriajáték, szókereső, metamorfózis) is színesítik. A program fejlesztése a pedagógusok és diákok bevonásával történik. A konferenciákon, workshopokon, interaktív foglalkozásokon, diákvetítéseken, nyári táborok alatt szerzett tapasztalatok beépülnek a tartalomfejlesztésbe. Az Alapfilmek és a Klassz program a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS) keretében valósul meg.

