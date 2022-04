Blueselőadóként vált ismertté a magyar klubéletben Sam Redbreast Wilson, aki néhány év csend után hangzást és műfajt váltott. Az új albumot a Taylor Swift-lemezek hangmérnökeként ismert Derek Garten keverte a country fővárosában, Nashville-ben – közölték a szervezők hétfőn.

A kezdeti években olyan texasi dalszerzők dalaival léptem fel, mint Guy Clark, Townes Van Zandt, Steve Earle vagy Rodney Crowell. Ők azok, akik irodalmi igénnyel írtak és írnak dalokat. A műfajváltás nagyobb szabadságot adott, kreatívabban tudok játszani a rímstruktúrákkal is – idézte Redbreast Wilsont a kommüniké.

Mint kifejtette, igyekezett tematikailag minél sokszínűbbé tenni az anyagot, ugyanakkor valamennyi dal olyan kérdést vagy élethelyzetet boncolgat, amellyel 30 fölött elkerülhetetlenül szembenéz mindenki. Ilyen a számvetés az egykori szerelmekkel, vagy az, hogy járható-e az út, amelyet választott. A lemezen fontos szerep jut a szülő-gyerek viszonynak is.

A nyolc számot tartalmazó Tradin' Your Love album első kislemeze az április 22-én megjelent nyitó dal, The Sounds of Guitar Town. Dalszerzőként mindig az a kérdés foglalkoztat a legjobban, le tudok-e elég mélyre ásni? Áttételesen ezt a kérdést járja körül a dal egy coloradói szerelmi történet és egy road trip kapcsán.

Redbreast Wilson csapatában a lemezén és a május 5-i lemezbemutató koncerten a Gödörben Farkas Volkova Krisztina (Muzsik és Volkova, Napfonat) énekel és accordionon játszik, Vörös Andor (Bojtorján) pedal steel gitáron zenél, mandolinon és hegedűn Pintér Zsolt (1ső Pesti Rackák), elektromos gitáron Szász Ferenc, és Horváth Károly a basszusgitáros, a dobos pedig Danny Baint, aki a Juke Joint Revival formáció óta Redbreast Wilson állandó zenésztársa.

Borítókép: Redbreast Wilson (Galgóczi Németh Kristóf/Facebook)