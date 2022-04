A Magyar Zene Háza szerdai tájékoztatása szerint a magyar városok zenei életét bemutató Városkapu programsorozatban elsőként Debrecen városa kerül a fókuszba.

Május 17-én az eseménysorozat Antal Balázs képzőművész Ring My Bell című hanginstallációjának, valamint Imreh Sándor képzőművész, street-art művész debreceni zenei történetekre épülő pop-up kiállításának megnyitójával veszi kezdetét.

Ugyanazon a napon öt fiatal debreceni könnyűzenei formáció – Balázs-Földi Virág, a The Crams, a Heavy Brains, az Ex Anima és Nasiimov – lép színpadra a Made In Debrecen Showcase esten, és hat különböző audiovizuális alkotást mutat be a Lighthouse Egyesület alkotócsapata.

Május 26-án Eastern banality címmel Szelevényi Ákos Európa-szerte ismert jazz szaxofonos és Mészáros Ádám gitáros kísérleti jazz-zeneművét hallhatja a közönség, több neves, fiatal jazz-zenész közreműködése mellett Debrecen ikonikus filmrendezője, Hajdu Szabolcs ül a zongorához.

Június 5-én a Csillagkapu című, dramatikus, interaktív táncjáték a Zene Háza szabadtéri színpadán lesz látható a Debreceni Zenede jóvoltából, a Zenede Kispendely énekegyüttes, valamint a székesfehérvári Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola Pulutyka csoportja, a Parapács zenekar és Novák Péter játékmester közreműködésével.

Június 10-én Hrutka Róbert és Grecsó Krisztián Ajtók című zenés-irodalmi kórusművét tűzi műsorra a sorozat: az előadásban kulcsszerepet kap a debreceni Lautitia Kóruscsalád, a kórusszólamokat a kar egykori tagja, Ölveti Mátyás gordonkaművész írta. Később Csokonai Vitéz Mihály költőt mai kontextusban bemutató szürreális irodalmi dj-szett szerepel a programban Mihály – egy város kísértetei címmel. Prieger Zsoltnak, az Anima Sound System alapítójának alkotótársaként az előadásban közreműködik Balázsovics Mihály (MC Tink – a Mulató Azték) rapper, Subicz Gábor debreceni jazztrombitás és Evelin Ivy énekesnő.

Június 11-én családi zenepedagógiai programon vehetnek részt az érdeklődők a debreceni kötődésű Talamba Ütősegyüttessel. Több oldalról, változatos apparátusra írt műveken keresztül ismerteti meg az Arvo Pärt-féle skandináv minimalizmust és a neobarokk stílust Zombola Péter szerzői estje, amelyen a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának hallgatói játszanak.

Az utolsó napon a Határtalan muzsika, a Kodály Filharmonikusok, a Kodály Kórus Debrecen és a Nagyváradi Állami Filharmónia Énekkarának közös koncertje zárja a sorozatot.

A programok összeállításában többek között a Debreceni Zenei Tanács, a Kodály Filharmónia Debrecen, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara, a Zenede, a Lighthouse csoport és a Rocksuli vett részt – áll a közleményben.

Borítókép: A Liget Budapest Projekt keretében megépült Magyar Zene Háza 2021. december 16-án. Fotó: MTI/Balogh Zoltán