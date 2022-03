Ez van címmel látható retrospektív fotókiállítása Szamódy Zsolt Olafnak a FUGA-ban március 25-ig.

A technikai sokoldalúság, a különböző technikai megoldások váltakozó alkalmazása jelenik meg Szamódy Zsolt egyre terebélyesebb és összetettebb, 3 évtizedet átfogó fotográfusi életművében. A tárlaton kirajzolódnak az ágazati vonzódások, illetve az életmű műfaji és tematikai súly- és gócpontjai.

Szamódy Zsolt szakmai életrajzára pillantva a művészpálya szakaszait és állomásait jellemző, messzemenő következtetéseket fogalmazhatunk meg. Az első kiállításaira 1986-tól került sor, hogy aztán napjainkig sűrűn, évente több alkalommal is újabb és újabb kollekciókkal mutatkozzon be Komárom-Esztergom megye településein, Budapesten és vidéki, esetenként külföldi városokban. Munkásságát 1981 óta díjak és ösztöndíjak, pályázati elismerések sora kísérte és kíséri, és meglehetősen hosszú az alkotói tevékenységét kísérő szakirodalmi hivatkozások, kritikai reflexiók bibliográfiai tételeinek sora is.

Mindemellett rendkívül aktív művészeti közéleti tevékenység is nevéhez, személyéhez köthető. Hosszú ideig, 2002-től 2015-ig a Magyar Fotóművészek Szövetségének elnökeként, előtte és utána elnökségi tagként tevékenykedett.

A tatabányai művész pályakezdő alkotószakaszában a színes tájképek és csendélet-kompozíciók, majd a tatabányai ipari emlékek létezésmódjai, pusztulása, a bányavidék fokozatosan eltűnő munka- és életképeit rögzítő szociofotók, később a tatai Öreg-tó került a középpontba. Az ezredfordulót követően pedig az Adriához kötődő eszményeinket és emlékeinket átíró képek sorozata, illetve a mikrojelenségekre koncentráló felvételek és a távoli, keleti, számunkra egzotikus vidékeket és városokat, civilizációkat, jelenségeket megörökítő riportfotók teszik ki főként a munkásságát.

Mindezeken túl van még egy masszív, határozott koncepcióra épülő, az életművet mintegy emblematikusan jellemző, jelentőségteljes, nagyszabású képsorozata. Ez pedig a komáromi Monostori Erődöt megörökítő, több 100 kompozíciót felölelő képegyüttes, amely talán az építészeti fotó kategóriájába sorolható.

További információ a kiállítással kapcsolatban a Fuga honlapján érhető el.

