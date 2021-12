A magyar és bajor kapcsolatok történetének csaknem egy évezredét szeretné átfogni a kiállítás, amely boldog Gizella és Erzsébet királyné koronázási paláston tett nevezetes öltései között telt el – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a tárlat megnyitóján Budapesten.

Ebből hét évszázad jutott a Wittelsbach családnak, ennyi időn át kormányozták Bajorországot, közben két császárt, tizenhat királyt és harminchét választófejedelmet adtak Európának – tette hozzá, kiemelve: magától értetődő tehát, hogy közülük többen megjelentek a magyar történelemben, fontos, meghatározó szerepet játszottak abban.

A 2022. február 20-ig látogatható tárlat történelmünk egy fontos darabját mutatja be a művészet eszközével – mutatott rá. Emlékeztetett: Magyarország a náci Németország idején Sárváron menedéket adott a Wittelsbach családnak, de Magyarország sem felejti el mindazt a jót, amit történelmünk nehéz pillanataiban értünk tettek. A miniszter kiemelte:

Európa számára fontos, hogy ismerje azokat a kapcsolatokat, amelyek a nemzeteket egymáshoz fűzik, hiszen ha elengedjük a múltat, akkor valójában egymást engedjük el. Ez különösen fontos ma, amikor a jelenben választott út, a különböző társadalmi fejlődés és értékek melletti döntések nem közelítenek, hanem távolítanak bennünket.

A történelem túlmutat önmagán, fontos szerepet játszik magyar és európai identitásunk, és vele közösségünk megőrzésében – hangsúlyozta Gulyás Gergely, hozzátéve: Magyarország meg fogja védeni szabadságát és érdekeit, de mindenkor készen áll arra, hogy történelmi tapasztalatainak és a magyar történelem legfontosabb vívmányainak megfelelően a kölcsönös tisztelet és közös érdekek mentén együtt dolgozzon azokkal, akik erre nyitottságot mutatnak.

L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója kiemelte: a tárlat aktualitását az adja, hogy száz évvel ezelőtt Magyarországon halt meg az utolsó bajor király, III. Lajos. Elmondta: a kiállításon 88 eredeti tárgyat mutatnak be, közte első alkalommal láthatják az érdeklődők a múzeum egyik legfontosabb idei vásárlását, azt a koronázásipalást-töredéket, amelyet I. Ferenc József és felesége, Erzsébet királyné koronázása előtt végzett javításakor tett el emlékbe az egyik mesterember.

A megnyitón Tordai-Lejkó Gábor, Magyarország müncheni főkonzulja a Wittelsbach család történetét ismertette.

Az időszakos tárlaton Erzsébet királyné kalapja, főkötője, alsószoknyája, személyes rendi ékszere mellett korabeli fényképek is megtekinthetők. A látogatók betekintést nyerhetnek a fiatal Erzsébet bajorországi életébe, megjelenik a kiállításban a gyűlölt anyós, Zsófia főhercegné és egy kedves nagynéni, a magyarok által is nagyra becsült Karolina Auguszta királyné is. Hazai gyűjtemények válogatott tárgyai mellett láthatók Münchenből érkezett műalkotások is, két festményt egy Wittelsbach herceg palotájának faláról akasztottak le. A múzeum gazdag gyűjteményeiből kiválasztott tárgyakat úgy egészítették ki közgyűjtemények és magángyűjtők segítségével, hogy a látogatók látványos képet kaphassanak a bajor-magyar kapcsolatok 1000 éves történelméről, kiemelten a Wittelsbach családról.

Borítókép: Díszpárna Erzsébet királyné címerével a Wittelsbachok – Sisi családja című kiállításon a Magyar Nemzeti Múzeumban a megnyitó napján, 2021. november 26-án. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI