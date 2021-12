A premieren Kolonits Klára, László Boldizsár és Kálmán Péter énekli a főszerepeket Székely Kriszta rendezésében, az Opera együtteseit Kesselyák Gergely vezényli. A Hoffmann meséi az évadban négy alkalommal, a december 4-i premiert követően 7-én, 9-én és 15-én látható az Erkel Színházban - közölte a dalszínház kedden az MTI-vel.

A Hoffmann meséiből a fennmaradt kéziratok alapján számos változat született. A Magyar Állami Operaház most a legismertebb, 1907-es kiadás alapján mutatja be a darabot.

Mint írják, az opera előadástörténetének hagyományai megoszlanak a tekintetben, hogy Hoffmann szerelmeit a színházak egy vagy több énekesre bízzák. Az embert próbáló feladatra itthon is csak kevesen vállalkoztak a Magyar Állami Operaház vezető szopránjai közül. Sándor Erzsi, Ágai Karola és Kukely Júlia nyomdokain most Kolonits Klára mutatkozik be a bravúrszerepkörben.

A másik szereposztásban tehetséges fiatal művészek, Jónás Réka Piroska (Olympia), Horti Lilla (Antonia), Ádám Zsuzsanna (Giulietta) és Bernáth Éva (Stella) alakítják Hoffmann kedveseit. Rangos partnereik az előadásban László Boldizsár / Nyári Zoltán (Hoffmann), Kálmán Péter (Lindorf / Coppélius / Miracle / Dapertutto), Mester Viktória (Múzsa / Nicklausse), valamint Szappanos Tibor, Gábor Géza, Pataki Bence és Kőrösi András.

Az eredetileg a 2020/21-es A Francia Múzsa Szezonja elnevezésű tematikus évadra tervezett előadást Székely Kriszta állítja színpadra, akinek több egyfelvonásos kamaraelőadás után ez az első nagytermi rendezése az Operában.

A rendező Hoffmann történeteit egyfajta spirituális utazásként értelmezve egy vasúti váróterem bárjába helyezte a cselekményt. A látványosnak ígérkező díszletek Pallós Nelli, a jelmezek Pattantyus Dóra tervei nyomán készültek, a táncosokat Gergye Krisztián koreografálta. A Magyar Állami Operaház Zenekarát és Énekkarát (karigazgató Csiki Gábor) Kesselyák Gergely vezényli.

Jacques Offenbach utolsó, befejezetlenül maradt színpadi műve a Hoffmann meséi, amellyel arra tett kísérletet, hogy az opera műfajában is maradandót alkosson.

Bár a párizsi Opéra-Comique-ban megtartott 1881-es bemutatót már nem érhette meg, terve sikerrel járt. Operája, amely a német romantikus író, E. T. A. Hoffmann írásain alapul, máig az egyik legtöbbet játszott francia zenés színpadi alkotás - olvasható a közleményben.