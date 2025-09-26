Ellenszegült a börtönben az antifa aktivista, majd a tárgyaláson elsírta magát

Maja Trux Ravi, a szélsőbaloldali „antifa” csoporthoz tartozó aktivista a pénteki tárgyalásán az ügyvédje kérésére beszámolt a börtönben átélt eseményekről. Elmondása szerint a látogatófogadást követően a büntetés-végrehajtás dolgozói átvizsgálásra kérték, és meztelenre kellett vetkőznie. A folyamat számára igencsak megalázó volt – írta a Magyar Nemzet.

Maja Ravi Trux

Fotó: Havran Zoltán / Forrás: MW

A szélsőbaloldali embervadászat miatt megvádolt aktivista még el is sírta magát, amikor előadta a tárgyalásán börtönben átélteket.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) már keddi közleményében azt írta, hogy a német állampolgárságú fogvatartott ellenszegült a felügyeletnek. A rendszeres biztonsági ellenőrzés keretében a dolgozók angolul és németül is kérték, hogy vegye le ruházatát és vegye igénybe a vizsgálatot, ám a szélsőbaloldali aktivista megtagadta a kérés teljesítését és passzívan ellenszegült.

Ezt követően újfent az anyanyelvén tájékoztatták, hogy kötelessége végrehajtani a kapott utasításokat, ellenkező esetben a törvényi figyelmeztetést követően testi kényszert kell alkalmazniuk, de a fogvatartott továbbra sem volt együttműködő

– olvasható a BVOP oldalán, kiemelve, hogy az intézkedés alatt a fogvatartott mindvégig mosolygott, magatartásából arra lehetett következtetni, hogy szándékosan provokálta ilyen módon a felügyeletet.