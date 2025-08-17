augusztus 17., vasárnap

Fiatal lány zuhant a budapesti rakpartra (fotók)

Vasárnap éjjel egy órakor a Duna alsó rakpartján, az V. kerületben, a Zoltán utcánál a vízparti kövekre zuhant egy ember – közölte a katasztrófavédelem.

Fiatal lány zuhant a budapesti rakpartra (fotók)

A budapesti rakpart köveire zuhant egy fiatal lány hajnalban

Forrás: Facebook

A fővárosi hivatásos tűzoltók a szerencsétlenül járt lányt hordágyra fektették, majd kötéltechnika segítségével, tűzoltó létrákkal a rakpart járdaszintjére emelték, ahol átadták a mentőszolgálat munkatársainak − írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra hivatkozva a Magyar Nemzet.

 

 

 

 

 

