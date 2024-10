„11 éves koromban velem is ugyanezt csinálta!”

– Nem tudom, valaha sikerül-e ezt feldolgoznia az áldozatnak – folytatja Domokos Éva. – Bár szakember is segít ebben, de mert mindennap beszélünk az édesanyjával, úgy tűnik, nagyon rossz lelkiállapotban van a kislány. Kiderült aztán, hogy nem csak erről az esetről beszélhetünk. A nagymama mesélte el, hogy miközben az unokájával történt szörnyűségről beszélgettek otthon, egy jelenlévő ismerős, egy 17 éves lány megjegyezte: „11 éves koromban V. Gabriella velem is ugyanezt csinálta!” Természetesen, amikor erről értesültünk, megkerestük a korábbi áldozatot is, aki elmesélte, hogy V. Gabriella őt is magához édesgette, aztán egy hónapra Debrecenbe vitte egy panzióba, ahol „intézett neki üzleteket”, azaz különböző férfiakkal kellett szexuális kapcsolatot létesítenie. Közülük egyetlen egynek a nevére emlékezett, ez véletlenül ugyanaz az 57 éves debreceni férfi volt, aki a 13 éves kislányt is elvitte magához. A most 17 éves lány kálváriája tehát 11 éves korában kezdődött, és két-három éven át tartott.

Minden szál V. Gabriellához vezetett, aki a kislányokból élt, alkalmanként 6 ezer forintért árulta őket férfiaknak. Így adta el a 13 éves kislányt is B. Lászlónak (44) és L. Emesének (21) is, akik elvitték Debrecenbe, ahol vénásan kábítószert adtak neki, majd szexuális kapcsolatot létesítettek vele.

A rendőrség tehát rájött, hogy az éveken át tartó emberkereskedelemnek bizonyára vannak további áldozatai is. A bűnszervezet tagja volt ugyanis egy hajdúhadházi apa-fiú páros, L. Sándor (51) és L. Erik (18), hozzájuk csatlakozott egy unokahúg, a B. Lászlóval együttműködő, fentebb említett L. Emese.

Náluk már többször találtak a rendőrök Hajdúhadházáról és annak környékéről eltűnt kislányokat, akik annak idején félelmükben nem beszéltek arról, hogy ők is áldozatául estek szexuális ragadozóknak.

A Zsaru Magazin azt írja: a történetnek alighanem nincs vége, bár a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága egy összehangolt akciót szervezett az elfogásukra szeptember 25-én hajnalban. A razziában a Cívis Közterületi Támogató Alosztály és a Készenléti Rendőrség munkatársai is közreműködtek. A bűnszervezet tagjait emberkereskedelem, az 57 éves férfit pedig szexuális erőszak miatt vették őrizetbe a nyomozók, a bíróság letartóztatta őket. A rendőrök kutatást tartottak a gyanúsítottak otthonaiban, közel 4 millió forintot, több száz vágyfokozó gyógyszert, adathordozókat és kábítószergyanús anyagokat foglaltak le.

További kiskorú áldozatok felkutatása jelenleg is folyik.

A gyomorforgató részletekről a TV2 Tények hírműsora is beszámolt: