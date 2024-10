Hol lehet Danka?

A történet mindenkit összezavart és rengetegen gyanakodni kezdtek. Lehetséges lenne, hogy a kislány még életben van? Hiszen ne felejtsük el, hogy pár nappal Danka eltűnése után több videó is keringett az interneten és számos szemtanú is azt állítottak, hogy a kislányt Budapesten és Bécsben is látták. Olvasóink is kifejtették véleményüket az ügy kapcsán:

Már tuti eladták valakinek, szerintem nem fogják már megtalálni. Bárhol is legyen a kislány, biztos, hogy jobb ez így neki

– írta az egyik Tik-Tok felhasználó.

Szinte biztos, hogy el lett adva. Az anyja zavaros vallomása miatt gondolom ezt, valószínűleg köze volt hozzá. A két férfi is össze-vissza hazudott

– érkezett a következő komment.

Szerintem valakik elrabolták és más szülőknél van azóta. Lehet, hogy ők fizették le a két férfit, hogy ne keressék a gyereket

– született meg a következő teória.