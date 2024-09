Lángok csaptak fel egy nyolcadik emeleti lakásban csütörtökön a XV. kerületben. A Zsókavár utcai panelház lakói rémülten rohantak az utcára, onnan nézték, ahogy a sűrű füstfelhő gomolyog kifelé az ablakon. A közelben lakók közül többen az erkélyükről, míg mások az utcáról figyelték a tűzoltók hősies harcát– írja a Metropol.

A lap munkatársai ma is kimentek a helyszínre, ahol a környékbeliek elmondták, mit tapasztaltak a halálos áldozatot követelő lakástűzzel kapcsolatban.

A tűz öt négyzetméterre terjedt ki, a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. Az egységek egy vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. A rajok jelenleg utómunkálatokat végeznek, melynek során átszellőztetik a társasházat

– közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság még csütörtök este.

Csütörtökön este felbolydult a lakótelep

Fotó: Máté Krisztián / Forrás: Metropol

Nem tudni, szándékos volt-e

A lap információi szerint a lakásban egy nyugdíjas férfi élt, akit rengetegen ismertek a környéken. Bár a tűzoltók és a mentősök mindent megtettek érte, a férfi életét vesztette. Egyelőre még nem tudni, hogyan történt a tragédia, viszont többen azt feltételezik, hogy ágyban dohányzás okozhatta a végzetes kimenetelű tüzet, míg a helyszínen többen azt pletykálják:

nem tartják kizártnak, hogy maga a tulajdonos okozhatta a tüzet, méghozzá szándékosan, mert így akart véget vetni az életének.

„Nagyon szomorú voltam, amikor meghallottam, mi történt. Én kicsivel odébb lakom, így én nem is hallottam a szirénát. Reggel a kutyások mesélték el az egészet. Hát, nem is tudom, mit mondhatna ilyenkor az ember. Sajnálatos” – mondta egy környéken lakó.

Tűzre, vízre vigyázzatok!

A Metropol munkatársa felkereste a ház gondnokát is, aki nem kívánta kommentálni az esetet, azt viszont elmondta, hogy ő hívta ki a tűzoltókat. A szomszédokat nagyon megrázta az eset. Többen vissza sem tértek még a lakásukba a történtek óta, hiszen a folyosókon még mindig füstszag árad.

A bejárati ajtót is fel kellett feszíteni

Fotó: Máté Krisztián / Forrás: Metropol

„Az én lányom is ebben a házban lakik. Este hívott, hogy hallottam-e, mi történt. Pont az említett lakás alatt élnek. Borzasztó, ami történt, borzasztó. Nekem a szüleim régen mindig azt mondták, hogy a tűztől és a víztől kell félni legjobban, mert az végzi a legnagyobb pusztítást. És ez tényleg így van, most is megmutatkozott” – árulta el Éva.