A mágneshorgászat szabályozására lenne szükség

A mosonmagyaróvári Szabó Attila a most 17 éves fiával és 11 éves unokájával évek óta űzi a mágneshorgászatot.

– Ez egy újfajta őrület, ami Németországból terjedt el. Sajnos a világhálón nagyon sok kamu videó is található, ami elhiteti velünk, hogy milyen kincsekre lehet így lelni. Sok gyermek ezt készpénznek veszi – avatott be Szabó Attila, aki kiemelte: unokájának és fiának sem engedi, hogy felnőtt felügyelete nélkül mágneshorgásszanak. Ők is a Mosoni-Dunán élnek e szenvedélynek, s találtak már mindenfélét a biciklitől a szánkóig.

– Csakis a partról horgászunk mágnessel, már csónakból is veszélyes, és a gyerekeknek is mindig mondom, hogy egy kés legyen a kezük ügyében, ha a sodrás miatt el kell vágni a kötelet, amint az túlzottan feszít – tette hozzá a férfi, aki szerint a módszer jogszabályi szabályozása is hiányzik.