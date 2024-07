B. Roland, az a taxirabló, aki drogos ámokfutásában, magán kívül még két embert megölt az Árpád-hídon a héten. A férfi a Tavasz utcában erőszakkal elvette egy nő kocsiját. Erről a taxis beszélt a Tényeknek.

Ugye fogtam az ajtót, fogtam a B oszlopot, fogtam a karját és ezt felváltva folyamatosan össze-vissza

- mondta Ábrahám Gyöngyi.

Miután a férfinak sikerült elvinnie a kocsit szemben a forgalommal felhajtott a hídra. Már ekkor ütközött egy másik autóval, később pedig letarolta a Suzukit és taxit. Úgy tudjuk, a férfi azért járt Budapesten, hogy pultoslányokat keressen balatonlellei büféjébe. A múlt héten ugyanis drogosan inzultálta az ott dolgozó nőket, akik felmondtak. Az egyik érintett azt írta az esetről idézzük:

Engem és barátnőm villával támadt meg, mert elfogyott a drog, ráadásul ki se fizetett minket!

A férfi pár hete költözött haza Németországból, hogy beindítsa a balatoni vállalkozását. Kibérelt egy büfét, amit néhány napja nyitott meg. Korábban Kiskunhalason lakott, ott is jól ismerték a férfit. A helyiek szerint, már évekkel ezelőtt is drogozott és ivott. Korábban egy diszkóban is dolgozott.

A tragikus baleset előtt órákkal már bevitték a rendőrök a kapitányságra, mivel a zavart állapotban volt.

Vele szemben gyorstesztet alkalmaztak, ami pozitív eredményt mutatott. És ezt követően mintavételre is sor került, illetőleg gyanúsítottként hallgattuk ki. Csekély mennyiségre elkövetett kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt

– nyilatkozta a Tényeknek Csécsi Soma, a BRFK szóvivője.

A rendőrség szerint azonban nem álltak fent az őrizetbe vétel feltételei, ezért kiengedték. Aznap este feltehetően szintén kábítószer hatása alatt ismét ámokfutásba kezdett. Erről beszélt a kirabolt taxis is.

Valaminek a befolyásoltsága alatt biztos volt, de, hogy mi azt nem tudom megmondani, mert zavart volt és a mozdulatai, koordinálatlanok, kapkodóak, túlfeszültek – tette hozzá Ábrahám Gyöngyi.

Egy a Tények által megkérdezett jogász szerint hibáztak a nyomozók, mivel meg kellett volna várniuk, amíg a férfinál elmúlik a kábítószer hatása.

Ahhoz, hogy valakit kihallgassanak, annak az embernek kihallgatható állapotban kell lennie. Ami azt jelenti, hogy sem alkoholos befolyásoltság alatt, sem pedig egyéb tudatmódosító szer hatása alatt, nem lehet. Addig amíg valaki nem kerül ebbe az állapotba, addig a kihallgatása nem kezdődhet meg

– hangsúlyozta Gulyás Krisztián ügyvéd.