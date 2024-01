Napok óta képtelen felocsúdni a döbbenetből a Veszprém vármegyei Lovászpatona községe, ahol szörnyű dolog történt: kedden (január 16.) ugyanis az egyik családi ház udvarán egy csecsemő holttestére bukkantak. Hamarosan kiderült, hogy az ott élő 28 éves nő rejtette el újszülött lányát, akit - állítása szerint - eltitkolt terhesség után, szintén titokban szült meg.

Egyelőre nem ismerni a pontos körülményeket, de úgy tudjuk, hogy T. Judit valamikor december végén szülhetett, ami után a babát kivitte a kertbe, és a felhalmozott hulladék alá rejtette, végül magára hagyta.

Tettét - őrizetbe vétele után - azzal indokolta, hogy korábban már hat gyermeket szült, a hetediket pedig már nem szerette volna megtartani, a terhességmegszakításhoz viszont már késő volt.

A helyiek korábban a Metropolnak elmondták, hogy az asszony és férje, Zoltán nem voltak éppen mintaszülők, gyermekeik ugyanis állami gondozásban nevelkednek:

Nem törődtek a gyerekekkel, és hát az életkörülményeiket meg a házat is meg lehet nézni, oda én sem adnék ki gyereket. Szívünk megszakad azért a csepp kislányért, hogy még az esélyt sem adta meg neki az életre

- mondta a lapnak egy helybeli.

Sokan azt sem értik, hogy a szülés után miért nem egy inkubátorban helyezte el a csecsemőt, ahogyan többek szerint az is sántít, hogy a párja nem tudott a terhességről.

Egyszerűen nem értem, hogy lehet, hogy a férje ne tudta volna, hogy gyermeket vár. Együtt élnek, egy légtérben, egy terhességnek pedig azért vannak jelei

- szögezték le, hozzátéve, hogy Judit még csak nem is testes asszony, hanem átlagos testalkatú nő. Így sokan - nem titkoltan - biztosak benne, hogy Zoltán nagyon is tudott a kicsi érkezéséről. Azonban a férfit a napokban kihallgatták, és haza is engedték, úgy tudni, ő maga is azt mondta, amit párja: nem tudott a hetedik gyermekről.

Információink szerint azonban azóta Juditra és Zoltánra összharag zúdult, az asszony közösségi oldalát elárasztották a kommentek, így a család tart is a helyiektől:

Nem csodálnám, ha félnének, ezután nem tudom, ki látja őt vagy a férjét szívesen

- mondta egy másik lakó. Információink szerint a férfit nem is nagyon látják az eset óta.