Miután elvitték a mentősök, az anyósának feltűnt, hogy az udvaron is vérnyomok vannak. Követni kezdte őket, így rátalált a fészerben az újszülöttre. A gyerekre ekkor már egy lavór is ráborult, a család macskája pedig a jobb kezéről lerágta az ujjait, és jobb sarkát is megrágta.