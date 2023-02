Az elkövetőt letartóztatták és az iskolából is eltanácsolták, most azonban néhány üzenetét is közzétették az interneten, amit 15 éves kiszemeltjének küldött a Békés vármegyei pedofil hajlamú tanár - írja a Magyar Nemzet.

A férfit felmentették a munkavégzés alól és le is tartóztatták az áldozat apjával együtt, aki a gyanú szerint szintén fajtalankodott a lányával, és tudhatott a tanárral való viszonyáról is.