Norbert a szerdai tárgyaláson többek között elmondta, hogy már korábban is előfordult, hogy Bradács Katalin erőszakosan viselkedett. A gyilkossá vált anya most is botrányt okozott. Amikor szóba került, hogy a családsegítő munkatársainak társaságában Katalin a falhoz verte Alex kiscicáját és sértegetni kezdte a volt élettársát, ezek után a bíró pedig a vádlottat kiküldte a teremből.