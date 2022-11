Kiengedik a kórházból azt a kislányt, aki egy hónappal ezelőtt öngyilkossági kísérletet követett el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyürén. Vandát hosszú ideje zaklatta két osztálytársa. A 11 éves kislányt a nagyszülei nevelik, akik állítják, hogy többször is jelezték a problémát az iskolában, de a pedagógusok semmit sem tettek. Az oktatási intézmény cáfolja ezt.

Az öltözködése és a kinézete miatt folyamatosan csúfolták, és többször meg is verték a kislányt, aki egy idő után nem látott más kiutat helyzetéből, csak az öngyilkosságot, ezért a vonat elé lépett. A mozdonyvezető ugyan észlelte a gyermeket, de már nem tudott időben megállni. Vandát életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

Hál’ Istennek Vanda hétfőn vagy kedden hazatérhet a kórházból. Lesz is itthon egy kisebb ünnepség, és az is biztos, hogy a kedvencét fogjuk főzni.

Az a legfontosabb, hogy az unokám túltegye magát a történteken, de nem vagyok hajlandó a pedagógusokkal kibékülni. Felháborít, hogy az eltelt egy hónap alatt semmiféle jelzést nem kaptam arra vonatkozóan, hogyan kívánnak az üggyel foglalkozni. Most egy jelképes tüntetést szervezek az iskola elé. Úgy vélem, a tragédia elkerülhető lett volna, ha az iskolában iskolaőrség működne - mondta a Borsnak József.

A család nem szeretné, hogy Vanda ugyanazokkal a gyerekekkel tanuljon tovább, akik majdnem a halálba kergették.

Már kinéztük a kisvárdai iskolát, de az 21 kilométerre van tőlünk, ezért majd autóval kell vinnünk és hoznunk.

Ez közel egy óra plusz elfoglaltságot jelent nekünk, de ennyit megér Vanda nyugalma. Az én feladatom, hogy megvédjem. Én vagyok a feleségemmel a mentsvára

– fogalmazott József.

Többen vagyunk a családban, valaki mindig volt bent nála a kórházban. Azt mondta, egyszerűen elege volt a bántalmazásokból, de megígérte, hogy soha többé nem tesz ilyet. Azt mindenesetre közösen eldöntöttük, hogy Vanda ebbe az iskolába többé nem teszi be a lábát. A kislányra még több plasztikai beavatkozás is vár.

Akit elgázol a vonat, és a feje is erősen megsérül, annak az arca és a nyelve is károsodik. Az unokám is így járt. A nyelvét már rendbe hozták, ezért szerencsére tud beszélni és enni.

Telefonon szokott is reklamálni, hogy mikor viszem neki végre a hamburgerét. Az unokám cserfes és vidám, már arra is van ereje, hogy kötözködjön velünk, persze csak aranyosan - mondta a férfi.

Van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!