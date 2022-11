Azzal az utasítással indult el két iraki migráns a kisteherautójukban 21 migránssal, hogy ha meg akarják állítani őket, lőjenek.

Mindezt a megbízójuk parancsolta meg nekik. Nem is haboztak, amikor a rendőröknek gyanúsak lettek, és meg akarták őket állítani, azonnal tüzet nyitottak.

Az őket üldöző rendőrökre többször is rálőttek. Előbb a kisteherautójukból, aztán gyalogosan is, futás közben.

A rendőrség most közreadta azt a valóban drámai videót, amelyet a midenre elszánt migráns bűnözőket üldöző rendőrök fedélzeti kamerája rögzített. Ezen nem csak minden pontosan látható, hanem hallható is.

A két migráns végül a budapesti használt autó piactól nem messze fogták el a Terror Elhárítás kommandósai. Négy társuk is volt. Őket Győr mellett fogták el. Ők sem adták meg magukat. Ott sokkolót kellett bevetni - írja az Origo.