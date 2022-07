A 35 éves énekest már hosszú hónapok óta tartják letartóztatásban miután több mint háromszáz millió forintnyi tartozást halmozott fel 2017 óta. A vádirat szerint autókereskedőként 2017 nyarától csalásokat és sikkasztásokat követett el. Fekete Dávid a vádirat szerint egyre fenyegetőbb anyagi helyzete miatt kölcsönöket vett fel magánszemélyektől is, illetve egy banktól is - írja a Bors.

Kedden megszüntette a bíróság a csalás bűntettével vádolt énekes letartóztatását

A bíróság döntése szerint a vádlott esetében a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés alkalmazása továbbra is szükséges, az azzal biztosítani kívánt célok más módon nem érhetők el.

A vádlott terhére rótt legsúlyosabb bűncselekmény 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, amely büntetési tétel a halmazatra irányadó szabályok miatt 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztésre emelkedik. A bíróság a szükségesség, arányosság és a fokozatosság elvét szem előtt tartva döntött a személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés fenntartásáról és azt állapította meg, hogy a szökés és bűnismétlés veszélye továbbra is fennáll, ezek azonban nem olyan közvetlenek és reálisak, mint a letartóztatás elrendelésekor, emellett számos körülmény szól a legsúlyosabb személyi szabadságot elvonó kényszerintézkedés fenntartása ellen. A vádlott személyi körülményei rendeződni látszanak, családi kötődése kiskorú gyermekei iránti érzelmei a szökés elrejtőzés veszélye ellen hat. Lakhatása és megélhetése biztosítottnak látszik, emellett a bűnismétlés veszélye is csökken. A bíróság álláspontja szerint a szökés és bűnismétlés lehetőségének megakadályozása a bűnügyi felügyelet elrendelésével is elérhető, a bíróság által előírt magatartási szabályok ellenőrzése mellett.